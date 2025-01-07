Открытие для худеющих: сколько калорий нужно уменьшать в день для потери веса?

Исследователи из Университета Лимерика выяснили, что для успешного похудения вовсе не обязательно резко снижать калорийность рациона. Постепенное сокращение потребления энергии на 100-200 калорий в день может привести к устойчивым результатам без стресса для организма. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал The Conversation.

Чтобы определить, сколько калорий нужно потреблять, важно учитывать общий расход энергии, который складывается из базового метаболизма и физической активности. Однако, когда снижается калорийность рациона, организм начинает адаптироваться, замедляя метаболизм и активируя гормональные механизмы, которые могут затруднить процесс похудения. Например, уровень лептина, отвечающего за чувство насыщения, может снижаться, а уровень грелина, стимулирующего аппетит, повышаться.

Несмотря на эти трудности, грамотно составленный рацион может помочь сохранить баланс и продолжить процесс похудения. Ученые подчеркивают, что для этого важно поддерживать мышечную массу, употреблять продукты, богатые белком и клетчаткой, а также умеренно ограничивать калорийность.

По мнению исследователей, постепенные изменения не только более эффективны, но и легче переносятся, что особенно важно для долгосрочного поддержания веса. Даже небольшое снижение массы тела на 5-10% способно значительно улучшить метаболическое здоровье и снизить риски хронических заболеваний.