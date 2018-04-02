Что привлекает в человеке каждый знак Зодиака - ФОТО

Овен (21 марта - 19 апреля)

Как Овна, вас действительно привлекает человек, который не собирается бояться вступать в спор при каждом удобном случае. Но в то же время вы ненавидите слишком слабых людей и предпочитаете честность.

Телец (20 апреля - 21 мая)

Для вас важна красота. Вы всегда ищете эстетически приятных партнеров. Но помимо простой эстетики, вам также нужен кто-то простой в общении.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Для вас важна хорошая внешность партнера и впечатляющий банковский счет. Но это все может уйти на второй план, если вы будете увлечены разговором со своим партнером, если у вас будут общие интересы.

В основном, вас привлекают умные и харизматичные люди.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вы любите, чтобы о вас заботились. Многие обвиняют вас в том, что вы - слабая личность, однако, это не так. Вы просто хотите заботы.

Самыми привлекательными чертами для вас является искренность, заботливость и честность.

Лев (23 июля - 22 августа)

Вы живете для веселья. Вы всегда хотите развлечься, поэтому неудивительно, что вас в основном привлекают мужчины, которые просто веселы и харизматичны. Женщина-Лев всегда хочет быть в центре внимания.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы просто хотите честности. Вы ненавидите лжецов и не можете мириться с любым проявлением нечестности. Вы хотите быть с человеком, который будет говорить вам правду всегда, даже когда это неудобно.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы хотите быть очарованы своим партнером. Ваш идеальный мужчина - Джеймс Бонд.

Скорпион (23 октября - 22 ноября)

Женщину-Скорпиона в основном привлекают мужчины, которых большинство других будут отвергать. Вы действительно получаете удовольствие от общения с этими сложными личностями.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам нравится вызов. Другие люди считают вас странным из-за этого, но правда в том, что у этого есть совершенно нормальное объяснение. Вы не любите, когда вам дают поблажки или помогают в чем-то. Вы хотите всего добиться самостоятельно. И это выражается и в отношениях с мужчинами. Вы хотите тех, кого сложно получить.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы хотите быть с кем-то могущественным и сильным. Вы действительно привлечены к власти, не боитесь показать это. Как Козерог, вы любите встречаться с бизнесменами, юристами, политиками и другими людьми, которые, обычно, имеют высокий статус в жизни.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Вам нравится быть с эксцентричным мужчиной, ведь вы эксцентричны. Как женщина Водолей, вас действительно сложно понять. Вы слишком умны для всех. Вот почему вас в основном привлекают мужчины, которые, как и вы, очень сложны для понимания. Вам нравятся причудливые, занудные, эксцентричные типы парней.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Вы хотите прожить эту сказочную мечту, о которой вы мечтали в детстве. Вот почему вас очень привлекает парень, который напоминает очаровательного современного принца. Вы хотите быть с настоящим джентльменом, у которого хорошие манеры. Вы хотите бабочек в животе от отношений.

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