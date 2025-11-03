Конфликтолог назвала самые частые ошибки при спорах

Чаще всего трудности в общении возникают не из-за каких-то определенных тем или специфики интересов сторон, а из-за привычных моделей (шаблонов) поведения, которые срабатывают на автомате.

При этом ошибки в спорах могут совершать даже самые рассудительные и спокойные люди, рассказала "Газете.Ru" Дарья Орлова, преподаватель онлайн-магистратуры "Управление организациями и проектами" НИУ ВШЭ, эксперт по переговорам и конфликтам, передает Day.Az.

"Главная ошибка - невнимательность к собеседнику. Зачастую мы слушаем не для того, чтобы понять, а чтобы уже скорее ответить свое. Пока другой человек говорит, у нас внутри уже формулируется некая реплика, возражение или аргумент, при этом смысл сказанного нам уже ускользает или может совершенно измениться. Но если внимательно дослушать собеседника до конца, можно уловить, какие обобщения используются, какие слова повторяются, на чем человек делает акцент - именно так можно понять его настоящие ценности и мотивы. После этого осознания появится реальная возможность выстроить более эффективный диалог, в котором вы будете использовать фразы, которые будут понятны и близки вашему собеседнику, то есть вы фактически будете говорить на его языке и его словами", - объяснила эксперт.

Вторая распространенная ошибка - поспешные и односторонние уступки.

"В попытке поскорее закончить конфликт люди часто отдают слишком много, причем еще до того, как их об этом попросили. Это кажется жестом доброй воли и даже шагом навстречу собеседнику, но на деле лишь подталкивает другую сторону к давлению, ведь опытный и жесткий переговорщик быстро считывает вашу готовность к уступкам и усиливает нажим. Поэтому правильнее будет уделить время на обсуждение условий, чтобы найти взаимовыгодное решение и сохранить баланс интересов", - сказала Орлова.

По словам эксперта, нередко спор или переговоры заходят в тупик из-за неосознанных предубеждений.

"Мозг склонен экономить усилия и энергию и моментально вешает ярлыки: "хороший", "конфликтный", "самоуверенный". Возникают так называемые эффекты "гало" и "рогов", когда мы судим о человеке лишь по одной какой-то его черте, хорошей или плохой. Чтобы не попасть в эту ловушку, стоит возвращаться к фактам и задавать себе простые вопросы: "Почему я так думаю?", "Какие у меня доказательства?". Такой подход помогает видеть реального человека, а не собственные проекции", - добавила она.

Четвертая ошибка связана с эмоциями. Когда они появляются, спор перестает быть продуктивным и может перерасти в конфликт.

"Стоит повысить голос или перейти на личности, как у нашего собеседника включается защитная реакция. В этот момент человек теряет способность мыслить логически, внимание сужается, а любое слово звучит как атака. Манипуляторы нередко стремятся довести собеседника до этого состояния, чтобы вывести его из равновесия и перехватить контроль над ситуацией. Поэтому спокойствие и душевное равновесие являются инструментом, позволяющим сохранять ясность ума и, как следствие, управлять ходом разговора", - рассказала специалист.

И, наконец, одно из самых коварных заблуждений - это принять первое поступившее же вам предложение, чтобы поскорее закончить разговор.

"Даже если оно кажется выгодным, важно помнить: переговоры и споры - это процесс, в котором есть свои шаги, правила, ритм и баланс интересов. Быстрое согласие оставляет обе стороны с ощущением недосказанности и недополученной выгоды; когда же стороны дают себе время на обсуждение, результат, скорее всего, устроит всех. Завершение конфликтов и удачные переговоры начинаются не с аргументов, а с внимания к собеседнику и контексту ситуации. Осознанность, умение слушать и выдержка помогают не просто выиграть, а превратить ситуацию в сотрудничество", - резюмировала Орлова.