29 октября 2025

29 октября 2025 10:04

Психолог предупредила об опасности синдрома «удобного» человека

Стремление быть "удобным" для окружающих не является проявлением доброты. Это путь к эмоциональному выгоранию, накоплению обид и потере связи с собственными потребностями.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" психолог Ирина Севрюкова.

"Многие полагают, что, будучи удобными, они заслуживают любовь и признание. На самом деле это иллюзия, которая работает против человека", - пояснила специалист.

По словам эксперта, люди, старающиеся всем угодить, часто сталкиваются с внутренним истощением и раздражением со стороны окружающих.

"Когда человек старается быть удобным, он подсознательно формирует у других чувство долга. А никто не любит быть обязанным без своей инициативы", - добавила Севрюкова.

Она подчеркнула, что стремление "заслужить любовь" через постоянные уступки основано на неуверенности и страхе быть отвергнутым. Чтобы избавиться от этой модели поведения, психолог советует учиться мягко отказывать, осознавать собственные желания и не бояться защищать личные границы.

"Главная цель отказа от модели "удобного человека" - не эгоизм, а построение честных отношений на основе взаимности", - отметила эксперт.


Просмотров: 132

