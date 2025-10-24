24 октября 2025

24 октября 2025 11:53

Женщины оказались вежливее мужчин при общении с нейросетью

Старшее поколение общается с нейросетью "Алиса" вежливее, чем молодежь, а женщины - вежливее мужчин.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании Яндекса, результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.Ru".

Так, в первый день общения пользователи проявляют наибольшую эмоциональную вовлеченность: доля вежливых и грубых сообщений достигает максимальных значений. Однако по мере привыкания к цифровому помощнику интерес к соблюдению речевого этикета снижается. Уже через шесть месяцев частота употребления слов благодарности и приветствий сокращается почти вдвое.

Одним из индикаторов вежливости является обращение к ассистенту по имени. В первый день взаимодействия "Алису" называют по имени в каждом десятом сообщении, причем голосовые запросы демонстрируют более высокий уровень персонализации, чем текстовые. В дальнейшем пользователи все чаще переходят к прямым командам без вводных формул.

Различия проявляются и с точки зрения демографии. Женщины используют вежливые выражения приблизительно на 20% чаще мужчин и на 25% чаще обращаются к ассистенту по имени. Самый высокий уровень вежливости демонстрирует аудитория старше 55 лет: элементы речевого этикета присутствуют примерно в 7% их обращений. Молодые пользователи 18-24 лет делают это почти в три раза реже.

По городам лидером по вежливому стилю общения стал Ростов-на-Дону, где пользователи на 20% чаще среднего уровня для городов-миллионников используют приветствия и благодарности. Далее следуют Краснодар и Новосибирск. Наименее склонны к учтивому взаимодействию жители Красноярска, а также Самары и Москвы.

Исследование также фиксирует наличие грубой лексики: в первый день общения с "Алисой" доля таких сообщений достигает 2% от общего числа запросов. В дальнейшем этот показатель снижается по мере формирования у пользователей привычки к функциональному взаимодействию с сервисом. 


Просмотров: 125

