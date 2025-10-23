Раскрыты тревожные признаки абьюзера

Мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми "красными флагами" в отношениях.

Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

"Моя бывшая была такой. Дошло до того, что, когда случалось что-то негативное, я вообще не беспокоился о реальной проблеме. Моей первой мыслью всегда было: "Боже мой. Что она собирается со мной сделать из-за этого? Я бы хотел сегодня просто выспаться". Она нервничала всю ночь и до самого утра, но, поскольку работала на своего отца, могла и прогулять. А у меня недосып стал настолько сильным, что в глазах двоилось, когда я умолял ее просто дать мне поспать. Она делала это намеренно, чтобы я чувствовал себя измотанным. Так было проще брать кредиты на мое имя или изменять".

Другие рассказали, что для них тревожным сигналом стали попытки партнеров отрезать их от привычного окружения.