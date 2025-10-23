23 октября 2025

23 октября 2025 16:23

Раскрыты тревожные признаки абьюзера

Мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми "красными флагами" в отношениях.

Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

"Моя бывшая была такой. Дошло до того, что, когда случалось что-то негативное, я вообще не беспокоился о реальной проблеме. Моей первой мыслью всегда было: "Боже мой. Что она собирается со мной сделать из-за этого? Я бы хотел сегодня просто выспаться". Она нервничала всю ночь и до самого утра, но, поскольку работала на своего отца, могла и прогулять. А у меня недосып стал настолько сильным, что в глазах двоилось, когда я умолял ее просто дать мне поспать. Она делала это намеренно, чтобы я чувствовал себя измотанным. Так было проще брать кредиты на мое имя или изменять".

Другие рассказали, что для них тревожным сигналом стали попытки партнеров отрезать их от привычного окружения.

Она раскритиковала всю мою одежду и купила мне новую, чтобы я одевался так, как ей нравилось. Как мигранту в Германии, мне пришлось заново изучать все - от языка до видов птиц, цветов, насекомых. Каждый раз, когда я совершал ошибку, она говорила: "Так грустно, что ты этого не понимаешь!", а любой мой успех, например, верное определение цветка, встречала словами: "Ну, это легко, не такое уж крутое достижение"


Просмотров: 97

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 273
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 924
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 356
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 011
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 800
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 521
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 004
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 757
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 764
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 578
Как начать знакомство с мужчиной