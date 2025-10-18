Психотерапевт назвала неожиданную и при этом частую причину измен

Семейный психотерапевт назвала на неожиданную и при этом, на ее взгляд, самую частую причину измен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала анонимно на форуме Reddit.

По словам специалистки, чаще всего причиной неверности являются неудовлетворенные потребности. "Это относится к эмоциональным или сексуальным потребностям человека и обычно включает в себя и то, и другое", - уточнила она.

Психотерапевт подчеркнула, что, несмотря на то что в обществе эмоциональная измена считается допустимой, она может негативно повлиять на отношения в паре. По ее словам, при таком типе неверности создается близость, которая раньше происходила исключительно в отношениях, что может причинить боль партнеру.

Специалистка также поделилась соображением, что любая измена рано или поздно должна быть раскрыта. В противном случае, по ее мнению, изменник лишает партнера права принимать самостоятельные решения касаемо отношений, что является своего рода манипуляцией.