Психолог рассказала, какие признаки указывают на абьюзивные отношения

Отношения, в которых один партнер отдает больше, чем получает, могут быть абьюзивными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Пятому каналу" рассказала клинический психолог Наталия Моторина.

По ее словам, насторожить должно то, что в этом случае человек чувствует себя обиженным, опустошенным, не получает удовлетворения потребностей, остается один на один со своими переживаниями и не получает поддержки. Кроме того, абьюзивный партнер может часто критиковать, заставлять чувствовать себя подавленным, злым или уставшим.

"Другой признак - вы соглашаетесь на то, что раньше для вас было неприемлемо. Отказываетесь от привычек, друзей и решений. Также из вашей жизни исчезают радости, легкость - чувство, будто рядом мало воздуха и трудно дышать, появляется все чаще", - добавили в сообщении.