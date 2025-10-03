3 октября 2025

3 октября 2025 14:35

31-летняя женщина раскрыла правила отношений с 62-летним бойфрендом

31-летняя жительница Великобритании назвала отношения с большой разницей в возрасте лучшим, что было в ее жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала Need To Know.

Джиджи рассказала, что познакомилась с будущим бойфрендом Тимом в бассейне тренажерного зала города Бристоль. По ее словам, Тим выглядел так хорошо, что она и подумать не могла, что он старше ее на 31 год. Вскоре у них начался роман.

В интервью Джиджи раскрыла секрет их крепкой любви. Она объяснила, что в их отношениях существуют правила. Так, 62-летний Тим зовет ее на свидания три раза в неделю. Чаще всего пара ходит по ресторанам. "Мы очень любим ужинать вне дома и вместе открывать для себя новые кухни", - объяснила женщина.

Еще одним правилом крепких отношений Джиджи назвала разнообразие их с Тимом досуга. Кроме ресторанов, они посещают кинотеатры и парки, в выходные могут съездить в Лондон или другие британские города. Также они вместе путешествуют за границу.

По словам Джиджи, с начала отношений они побывали уже на 350 свиданиях. "И Тим всегда берет на себя расходы, и это то, что я действительно в нем люблю и чем восхищаюсь", - добавила она. По словам женщины, это демонстрирует настоящую мужскую энергию, которая есть в Тиме и которую она считает необходимой.


