26 сентября 2025

26 сентября 2025 11:05

Названы пять признаков ложного друга

Психолог Сильвия Северино заявила, что ложного друга можно распознать по пяти признакам.

Как передает Day.Az, ее слова приводит издание El Economista.

Первым признаком ложного друга Северино назвала постоянное использование лести. Также стоит насторожиться, если человек появляется исключительно в хорошие времена, добавила она.

Кроме того, по словам специалистки, лучше распрощаться с приятелем, который постоянно разбалтывает секреты. Заключительными двумя признаками плохого друга она назвала то, что человек использует манипуляции и по-разному ведет себя наедине с приятелем и в компании других людей. Например, он может быть дружелюбным наедине, но в присутствии других он кажется холодным, пояснила Северино.


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 1 832
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 563
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 008
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 11 660
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 436
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 192
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 10 683
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 442
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 446
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 282
Как начать знакомство с мужчиной