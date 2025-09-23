Психолог описала портрет жертвы брачного афериста

Психолог Марианна Абравитова рассказала о том, какие женщины чаще всего становятся жертвами брачных аферистов.

Как передает Day.Az, свое мнение эксперт высказала в эксклюзивном интервью "Пятому каналу".

По ее словам, психология женщины часто подразумевает запрос на любовь и нежность. Если этих компонентов в жизни не хватает, она может клюнуть на первые проявления внимания. Абравитова добавила, что тогда здравый смысл отходит на второй план, а женщина полностью погружается в новый роман и не замечает "красные флаги".

По словам психолога, такими жертвами могли быть женщины, пострадавшие от Саймона Лаваева, известного как "Аферист из Tinder". Он выманил у женщин по всей Европе десять миллионов долларов и был задержан в Грузии. Абравитова назвала Лаваева "грамотным психологом и даже гением, хоть и злым".

"Здесь, конечно, еще и личное обаяние, харизматичность, манипулятивность и, может, даже артистические способности. То есть он, конечно, талантливый человек... И среди аферистов тоже есть гениальные люди", - отметила она.

Эксперт добавила, что Лаваев изучал пикап, НЛП и другие психологические техники, а после короткого срока в тюрьме снова начал свои махинации. "Под удар попадают романтичные особы. Те женщины, у которых запрос на любовь и нежность превышает средний женский уровень, скажем так. Экзальтированные особы, женщины, которые любят пофантазировать, преувеличивают, могут жить в иллюзии", - подчеркнула Абравитова, добавив, что к таким дамам даже не потребуется применять НЛП, "пальчиком поманил - и женщина уже твоя".

Психолог напомнила, что сегодня в книжных магазинах легко найти инструкции по психологии, пикапу и манипуляциям и многие мужчины пользуются этими знаниями. В свою очередь, обратила внимание эксперт, женщинам стоит не терять бдительность.