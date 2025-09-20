Психолог назвал причины влюбчивости в эмоционально недоступных людей

Эмоционально недоступные люди - это не обязательно замкнутые аутсайдеры или молчаливые изгои. Часто это яркие, харизматичные личности, которые внешне кажутся общительными, даже любвеобильными, но внутри остаются закрытыми для глубокой близости.

Как передает Day.Az, о том, почему люди влюбляются в эмоционально недоступных партнеров, рассказал 20 сентября "Известиям" практикующий психолог, HR-директор ООО "Вместе.ПРО", Ляйсира Марат, практикующий психолог, PR-специалист Дмитрий Чернышов.

Одна из главных причин - это страх разрушения собственного мира. Многие из нас научились любить тех, кто был недоступен с самого начала, - будь то холодные родители или первые любовные переживания. По словам Чернышова, такая привязанность остается на уровне фантазий и иллюзий.

Кроме того, согласно практике, люди часто выбирают эмоционально закрытых партнеров, чтобы не столкнуться с настоящей близостью. "Миссионеры" таких отношений верят, что смогут изменить другого человека. Но настоящая любовь в таких случаях превращается в борьбу с собственными страхами.

"В основе многих этих причин лежит одна мощная иллюзия - иллюзия контроля и роль "миссионера". Человек бросает себе вызов: именно я смогу изменить, заставить полюбить этого эмоционально недоступного с верой, что усилия, преданность и любовь способны преодолеть его барьеры. Это дает чувство власти и компетентности, ведь если у вас получится, это докажет вашу исключительность", - сказал специалист.

Чернышов предложил выполнить упражнение, чтобы понять, что именно движет человеком. Он посоветовал представить, что человек влюбляется в эмоционально открытого и доступного партнера. При этом важно отметить, какие чувства возникают: тревога, скука или недоверие.

Также он добавил, что, если представить, как изменится жизнь с таким партнером, исчезнет постоянное напряжение и догадки, появится покой и чувство безопасности, где любовь будет основана не на заслугах, а на принятии. В таких отношениях человек сможет быть собой, не доказывая свою нужность, и его жизнь наполнится радостью и взаимным уважением.