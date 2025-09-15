Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

В Китае женщина узнала в продавце лапши своего школьного возлюбленного, с которым рассталась 16 лет назад.

Как передает Day.Az, об этом пишет South China Morning Post.

Бывшие влюбленные случайно встретились в городе Хойчжоу 23 августа. Женщина зашла в кафе во время обеденного перерыва, чтобы купить лапши. Владелец заведения показался ей знакомым. Китаянка некоторое время разглядывала его, а потом поняла, что это ее школьный возлюбленный. "Это правда ты?" - спросила она мужчину, после чего произошла эмоциональное воссоединение.

Продавец лапши по фамилии Юй признался, что сразу же узнал посетительницу, однако стеснялся показать это. Выяснилось, что они были влюблены друг в друга в школе, но расстались из-за неких разногласий и не общались с 2009 года. На четвертый день после воссоединения женщина повела своего избранника знакомить с родителями, а 29 августа они решили пожениться. "Наша встреча - самая большая удача в моей жизни. Больше я ее никогда не потеряю", - сказал Юй.

Он собирается сыграть свадьбу с новообретенной возлюбленной до конца года. Эта история стала вирусной в Китае. Некоторые пользователи пошутили, что женщина зашла просто поесть лапши и стала хозяйкой заведения.