10 сентября 2025

Стал известен неочевидный вред одиночества

Международная команда исследователей проанализировала данные более чем 250 тысяч человек из 139 стран и обнаружила: чувство одиночества не только ухудшает психическое состояние, но и напрямую связано с физической болью.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Scientific Reports.

По результатам анализа, люди, которые регулярно испытывают одиночество, в два раза чаще жалуются врачам на боли и на 80 процентов чаще сообщают о проблемах со здоровьем. Кроме того, у них почти на 26 процентов выше вероятность столкнуться с психологическим дистрессом.

Ученые отмечают, что в почти 60 процентах случаев именно эмоциональное напряжение объясняет связь между одиночеством и физическими страданиями. На долю хронических заболеваний пришлось около 19 процентов, на социальные факторы вроде низкой поддержки со стороны близких - около 14 процентов.

Интересно, что эффект был сильнее выражен у женщин, чем у мужчин, но почти одинаков у людей разных возрастов. В разных странах сила связи варьировалась, что, по словам авторов, указывает на важность культурных и социальных условий.

Исследователи подчеркивают: результаты демонстрируют необходимость рассматривать одиночество не только как психологическую проблему, но и как фактор, напрямую влияющий на физическое здоровье.


