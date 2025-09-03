Психолог перечислила отличия любви от созависимости

Семейный психолог Елена Русинова рассказала, как отличить любовь от созависимости.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" во вторник, 2 сентября, она заявила, что любовь - это зрелое чувство, доступное людям, которые осознают и принимают себя.

В остальных случаях речь идет скорее о созависимости, когда партнер заменяет родительскую фигуру, удовлетворявшую детские потребности.

Она добавила, что современное поколение часто называет влюбленностью привязанность к тем, кто соответствует их базовым нуждам и простым ценностям.

По словам Русиновой, это скорее зависимость, и такие отношения быстро превращаются в страдания и недолговечны.