3 сентября 2025

3 сентября 2025 10:25

Психолог перечислила отличия любви от созависимости

Семейный психолог Елена Русинова рассказала, как отличить любовь от созависимости.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" во вторник, 2 сентября, она заявила, что любовь - это зрелое чувство, доступное людям, которые осознают и принимают себя.

В остальных случаях речь идет скорее о созависимости, когда партнер заменяет родительскую фигуру, удовлетворявшую детские потребности.

Она добавила, что современное поколение часто называет влюбленностью привязанность к тем, кто соответствует их базовым нуждам и простым ценностям.

По словам Русиновой, это скорее зависимость, и такие отношения быстро превращаются в страдания и недолговечны.


