Выявлена неожиданная связь брака и психических расстройств

Ученые обнаружили, что у супругов чаще совпадают психические расстройства, чем принято считать. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучив данные более пяти миллионов пар в Тайване, а также свыше миллиона семейных союзов в Дании и Швеции.

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Анализ показал: корреляции прослеживаются сразу по девяти видам психических расстройств и сохраняются на протяжении нескольких поколений. Причем картина оказалась одинаковой в разных культурах, что свидетельствует о глобальном характере феномена.

Авторы отмечают, что схожесть психических состояний между супругами может увеличивать распространенность заболеваний, влиять на развитие сопутствующих диагнозов и искажать оценки генетических факторов. Это открытие, по мнению исследователей, важно учитывать при планировании профилактики и разработке методов лечения психических расстройств.