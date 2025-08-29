29 августа 2025

29 августа 2025 09:51

Названа неожиданная опасность смартфона для отношений

Фаббинг - ситуация, когда партнер уделяет больше внимания смартфону, чем живому общению, - снижает удовлетворенность отношениями и усиливает негативные эмоции. Особенно сильно от этого страдают люди с тревожным типом привязанности, показало исследование международной команды ученых.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Journal of Personality.

Исследователи проанализировали данные 196 взрослых, состоящих в отношениях не менее полугода. В течение десяти дней участники вели онлайн-дневники, где фиксировали, насколько часто партнер отвлекался на телефон, а также свое настроение, самооценку и реакции на подобные ситуации.

Результаты показали: в те дни, когда люди чаще сталкивались с фаббингом, они чувствовали больше злости и тревоги, а уровень удовлетворенности отношениями падал. При этом участники с высоким уровнем тревожной привязанности сильнее других испытывали падение самооценки и признаки депрессии. Они чаще отвечали на игнорирование "зеркальным" поведением - сами брали телефон, стремясь вызвать одобрение или поддержку со стороны.

"Люди, которым особенно важно внимание партнера, реагировали на фаббинг сильнее: чувствовали себя отвергнутыми, были более раздражительными и чаще пытались отомстить, демонстративно уходя в телефон", - объяснила автор работы, доцент Клэр Харт.

Интересно, что даже люди с избегающим типом привязанности, обычно стремящиеся к дистанции в отношениях, во время фаббинга чаще отмечали желание получить внимание. Это, по мнению исследователей, указывает на универсальность потребности во внимании, даже если в обычных условиях человек ее скрывает.

Авторы подчеркивают: смартфоны стали неотъемлемой частью повседневности, но именно из-за этого важно понимать, когда их использование разрушает эмоциональную связь в паре. В будущем ученые планируют исследовать физиологические реакции на фаббинг - например, изменения сердечного ритма и уровня стресса. 


Просмотров: 128

