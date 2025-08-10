Американка вышла замуж при помощи Google Translate - ФОТО

В турецком Бодруме 34-летняя американка Натали Бадура и 26-летний турецкий охранник Мухаммет Челик поженились спустя всего четыре недели после знакомства, частично преодолев языковой барьер с помощью Google Translate.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Patronal Dunyasi.

Пара познакомилась в одном из коктейль-баров Бодрума, куда Натали пришла со своими друзьями. Мухаммет, работавший там охранником, поначалу стеснялся подойти к американке из-за незнания английского языка, а Натали, в свою очередь, не владела турецким. Однако он смог получить доступ к ее аккаунту в Instagram через одного из друзей Натали, вышедшего покурить. На следующее утро Мухаммет отправил Натали сообщение, положив начало их общению через Google Translate.

Несмотря на языковые трудности, пара быстро влюбилась друг в друга, и всего за четыре недели их отношения стали серьезными. Срок действия визы Натали подходил к концу, и, не желая разлучаться, влюбленные оказались перед необходимостью принять решение. После неудачных попыток быстро продлить визу или найти другие законные способы остаться в Турции, Натали и Мухаммет решились на брак.

Свадебная церемония, обошедшаяся в скромные 4100 турецких лир, состоялась незадолго до истечения срока действия визы Натали. Для оформления необходимых документов Натали пришлось отправиться в Анкару, и свадьба состоялась за день до окончания ее визового срока.

Сама Натали описывает произошедшее как нечто "сумасшедшее и волшебное", называя это "прыжком веры". Она выразила абсолютное счастье и отсутствие сожалений по поводу такого скоропалительного решения, подчеркнув, что любовь иногда не ждет идеального момента или совершенных планов.

Хотя друзья и семьи молодоженов поначалу были удивлены, они оказали паре полную поддержку. Сейчас Натали и Мухаммет счастливо живут в Бодруме, сосредоточившись на совместных блогерских проектах в социальных сетях. Натали утверждает, что это спонтанное решение оказалось самым верным шагом в ее жизни.