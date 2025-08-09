9 августа 2025

9 августа 2025 10:19

Психолог объяснила причины лжи и перечислила способы борьбы с ней

Ложь бывает двух типов - прямая дезинформация (сознательное искажение фактов) и умолчание (частичное сокрытие или искажение правды). За любой ложью часто стоит скрытая выгода, будь то избегание наказания или сохранение иллюзии контроля.

Как передает Day.Az, о причинах лжи и способах преодоления самообмана "Известиям" рассказала практикующий психолог, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, генеральный директор ООО "Вместе.ПРО" Олеся Бережная.

Она отметила, что корни лживости часто лежат в семейных паттернах и самообмане.

"Если в системе координат человека с детства ложь была нормой, она становится естественным способом взаимодействия. Ложь порождает новые ложные конструкции, нарастающее напряжение и недоверие, разрушая связи", - пояснила эксперт.

Как утверждает психолог, любое ложное поведение начинается с обмана себя.

"Самообман - сердцевина проблемы лжи. Важно задать себе вопросы: в чем я обманываю себя? Что я получаю от лжи в своей жизни? Если честный ответ: "Я теряю спокойствие, доверие к себе и другим", - это сигнал к действию", - сказала она.

Кроме того, эксперт объяснила, почему ложь сохраняется, несмотря на разрушительность. Во-первых, из-за отсутствия ценности правды в отношениях, где ложь становится рефлекторной реакцией. Во-вторых, играет роль иллюзия краткосрочной выгоды, которая, как правило, не перевешивает долгосрочные последствия, такие как утрата доверия. В-третьих, человек может лгать, потому что не готов столкнуться с реальностью и ее последствиями.

"Ложь часто порождается неготовностью окружения конструктивно воспринимать правду. Если откровение встречает только скандалы и обвинения, люди склонны скрывать истину", - добавила психолог.

Для того чтобы избавиться от лжи, Бережная советует начинать с осознания мотивов: почему близкий что-то скрывает? Это поможет понять, какой реальной ценой дается ложь. Цель диалога - не найти виноватого и переложить чувство вины, а выработать новые, честные договоренности. Психолог предлагает фокусироваться на "здесь и сейчас": спросить себя, какую ценность ложь несет в отношениях с другими и какое качество жизни она создает? Честный ответ обычно обнажает ее разрушительность и способствует совместному выбору в пользу открытости и доверия.


