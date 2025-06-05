5 июня 2025

5 июня 2025 18:12

Плохой сон может усилить чувство ревности, выяснили ученые

Проблемы со сном могут усиливать чувство ревности и снижать уверенность в романтических отношениях - особенно у людей с тревожным типом привязанности. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Монтана.

Как передает Day.Az, результаты исследования представлены на конференции Ассоциированных профессиональных обществ сна (APSS) - SLEEP 2025.

В исследовании участвовали 68 молодых людей, которые в течение двух недель ежедневно заполняли опросники, оценивая свое эмоциональное состояние, поведение и качество сна. Дополнительно участники прошли анкетирование по стилю привязанности.

Анализ данных показал, что тревожная привязанность - склонность к неуверенности в отношениях и страху быть отвергнутым - была связана с более низким качеством сна. Кроме того, именно у таких участников наблюдалась усиленная реакция в виде чувства ревности наутро после ночи плохого сна. У людей с другим стилем привязанности этот эффект не был выражен.

"Интересно, что плохой сон не всегда вызывал негативные эмоции. Все зависело от индивидуальных особенностей", - отметил ведущий автор работы Джованни Альварадо, докторант Университета штата Монтана.

Эксперты напоминают: качественный сон - основа психоэмоционального здоровья. По данным Американской академии медицины сна (AASM), взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. При этом важно не только количество, но и регулярность, непрерывность и комфорт сна. 


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