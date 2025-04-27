Психологи раскрыли факторы, на которые нужно обратить внимание парам

В отношениях есть один разрушительный фактор, который, по словам эксперта, может стать главным предвестником развода. И хорошая новость - с ним можно справиться, если вовремя заметить проблему.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Unilad.

Доктор Джон Готтман, психолог, консультант по вопросам брака и профессор Вашингтонского университета, уже более 40 лет исследует тонкости человеческих отношений. Вдохновившись образом Четырех всадников Апокалипсиса из Нового Завета, он разработал собственную концепцию "Четырех всадников", когда речь заходит о распаде пары.

В ходе своих исследований доктор Готтман обнаружил: из всех разрушительных факторов особенно выделяется один. Именно он является "предсказателем развода номер один". В исследовании 1992 года ученый с поразительной точностью - 93,6% - предсказал, какие пары расстанутся. И все благодаря этому наблюдению.

Речь идет о презрении

В Институте Готтмана подчеркивают: презрение - это самый ядовитый из всех "убийц отношений". Оно разрушает не только эмоциональную, но и психологическую и даже физическую связь между партнерами. Проявляться оно может по-разному: через сарказм, насмешки, пренебрежительный тон, закатывание глаз или презрительную улыбку.

Такое отношение, как правило, подпитывается накопленными негативными мыслями о партнере и со временем превращается в атаку на его чувство собственного достоинства. Вместо решения проблем это только усугубляет конфликты и отдаляет людей друг от друга.

Однако даже если признаки презрения уже начали появляться, это не приговор. Доктор Готтман дает несколько советов, как с этим бороться. В краткосрочной перспективе важно учиться говорить о своих чувствах и потребностях без обвинений, избегая фраз, начинающихся с "ты всегда" или "ты никогда".

А в долгосрочной перспективе помогают воспоминания о счастливых моментах, попытки вновь пробудить чувство любви и восхищения друг другом, а также простые проявления нежности - например, шестисекундный поцелуй.