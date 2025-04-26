Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании нашли мертвой

Обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре найдена мертвой в своем доме в Австралии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил NBC со ссылкой на ее семью.

Джуффре был 41 год. Ее нашли мертвой в городе Ниргабби на юго-западе Австралии, где она жила несколько лет.

"С глубоко разбитым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась вчера вечером на своей ферме в Западной Австралии", - сообщили родственники правозащитницы.

Как пишет The Telegraph, Джуффре покончила жизнь самоубийством.

Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Принц отрицал обвинения и утверждал, что не помнит встреч с правозащитницей, а фотографию, на которой они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, назвал подделкой.

После обвинений принца лишили воинских званий и права королевского покровительства, то есть поддержки благотворительных, военных и общественных организаций со стороны члена королевской семьи. В 2019 году он попросил освободить его от публичных обязанностей в связи с разразившимся скандалом.

Принца Эндрю также лишили королевской охраны, работа которой финансировалась из бюджета в размере £3 млн в год, после скандала с обвинениями в изнасиловании, писала The Sun. Однако Карл III согласился финансировать частную охрану для своего брата. На фоне скандала король выгнал своего брата из Букингемского дворца, утверждало издание.