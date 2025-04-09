Названы разрушающие отношения тренды из соцсетей

Блогеры учат людей проверять, анализировать и классифицировать потенциальных партнеров, а не взаимодействовать с ними по-настоящему, предупредила психолог, консультант по сексу и отношениям Барбара Сантини. Разрушающие отношения тренды из соцсетей она назвала изданию Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К токсичным трендам Сантини причислила так называемые проверки отношений, когда человек создает некую ситуацию и снимает реакцию партнера на нее, чтобы увидеть, пройдет ли он тест. В 2023 году в TikTok распространилась так называемая "теория апельсиновой кожуры" - пользователи просили своих избранников принести им апельсин и наблюдали, будет ли фрукт почищенным. Психолог предупредила, что такие испытания культивируют недоверие и ложное чувство контроля. "По моему мнению, здоровые отношения строятся на общении, а не на скрытом оценивании", - подчеркнула она.

Также Сантини предложила не поддаваться трендам на анкеты для кандидатов в бойфренды и составление правил отношений. "Я считаю, что отношения требуют переговоров, адаптации и понимания. Слишком строгие правила часто скрывают неразрешенные комплексы и отталкивают потенциальных партнеров", - предупредила она.

Наконец, психолог раскритиковала идею "повышения отношений", когда человек намеренно планирует встречаться с кем-то более богатым, красивым или с более высоким статусом.