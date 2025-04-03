3 апреля 2025

3 апреля 2025 19:13

Названы 9 причин возвращения мужчин к экс-партнершам

Чаще всего такой тип мужчин действует из эгоистических мотивов, а не из большой любви.

Как передает Day.Az, об этом предупреждают психологи.

Он может утверждать, что не готов к отношениям, но не отпускает ее. Или же рвет связь, а потом снова умоляет вернуться, создавая эмоциональные качели. Часто это маскируется под "любовь", но настоящие причины совсем другие.

Разрыв может быть болезненным, но еще сложнее, когда человек не дает забыть о себе, оставляя бывшую в ловушке надежд и иллюзий. 

Итак, вот 9 причин, почему мужчины возвращаются, которые не имеют ничего общего с любовью, пишет коуч по ментальному здоровью Митци Бокманн для YourTango.

1. Ему нужно погладить эго

Разрыв лишает его постоянного подтверждения собственной важности. Он привык к поддержке, вниманию, любви, которые подпитывали его эго. Поэтому он возвращается, чтобы снова почувствовать себя особенным.

2. Он скучает по заботе

Ему нравилось, когда о нем заботились: готовили, стирали, слушали. Теперь, когда этого нет, он может вернуться, чтобы снова почувствовать комфорт и удобство, которые давал ему партнер.

3. Он жаждет физической близости

Интимные отношения - одна из основных причин, почему мужчины возвращаются. Он знает, что с бывшей не нужно прилагать много усилий, чтобы получить желаемое.

4. Вы продолжаете поддерживать связь

Если после разрыва вы постоянно пишете или находите поводы поговорить, это дает ему сигнал, что он может вернуться в любой момент.

5. Он одинок

Одиночество - сильный мотиватор. Когда вокруг нет компании, ему легче обратиться к знакомому человеку, чем искать кого-то нового.

6. Он не хочет принимать окончательное решение

Он не уверен, что хочет вас отпустить, но и не готов к серьезным отношениям. Поэтому возвращается, откладывая неизбежное.

7. Он не хочет причинить боль

Разрыв - это тяжело, и иногда мужчины возвращаются не потому, что хотят быть вместе, а потому, что не могут справиться с чувством вины.

8. Он использует вас

Возможно, он возвращается не ради вас, а ради удобств - жилья, финансовой помощи или просто привычки иметь рядом кого-то, кто о нем заботится.

9. Вы позволяете ему это делать

Если он знает, что его всегда примут обратно, он будет возвращаться снова и снова. Ваша задача - разорвать этот цикл и выбрать себя.


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