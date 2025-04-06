6 апреля 2025

6 апреля 2025 11:48

Признаки неминуемого краха романтических отношений

Разрыв романтических отношений редко происходит внезапно. Обычно ему предшествует длительный период ухудшения, который делится на две фазы. К такому выводу пришли немецкие ученые из Майнцского университета и их швейцарские коллеги из Бернского университета. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты проанализировали данные 11 295 человек, чтобы понять, как меняется удовлетворенность отношениями перед их окончанием. Оказалось, что процесс распада отношений проходит через две ключевые фазы: предтерминальную и терминальную.

Первая длится несколько лет и характеризуется постепенным снижением удовлетворенности отношениями. Терминальная фаза начинается с переломного момента, после которого удовлетворенность стремительно падает. Эта фаза длится от восьми до 28 месяцев, в среднем - один-два года.

"После достижения терминальной фазы отношения обречены на конец. Это видно по тому, что через эту фазу проходят только те, кто в итоге расстается", - пояснили ученые.

Исследование также показало, что партнеры переживают эти фазы по-разному. Тот, кто инициирует разрыв, начинает чувствовать неудовлетворенность раньше. Для второго партнера переломный момент наступает ближе к самому расставанию, и он переживает резкое падение удовлетворенности.

По словам специалистов, понимание этих фаз может помочь парам вовремя принять меры для сохранения отношений. Многие обращаются за помощью слишком поздно, когда терминальная фаза уже началась.

Исследование подтверждает, что разрыв отношений - это процесс, а не одномоментное событие. Понимание его этапов может помочь парам вовремя распознать проблемы и принять меры для их решения.


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