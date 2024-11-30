Ученые рассказали, что повышает риск попасться брачным аферистам

Самыми уязвимыми перед брачными аферистами оказались люди с приобретенными травмами мозга. 53% специалистов, работающих с такими пациентами, сообщили, что их клиенты сталкивались с кибермошенничеством, причем чаще всего - с романтическими аферами. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Новой Зеландии. О результатах сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мошенники, создающие фальшивые отношения ради доверия и денег, ежегодно обманывают тысячи людей. В 2023 году только в Австралии такие схемы нанесли ущерб в размере 201 миллиона австралийских долларов (около 15 миллиардов рублей). Однако для жертв потеря денег часто не так болезненна, как эмоциональный удар, сопровождающий разоблачение обмана.

Травмы мозга могут снижать когнитивные способности, замедлять обработку информации и затруднять распознавание так называемых "красных флагов" - признаков потенциальных проблем в отношениях. Кроме того, такие люди часто испытывают одиночество и стремятся к вниманию, что делает их более уязвимыми к манипуляциям.

Разоблачение обмана часто вызывает у жертв чувство стыда и смущения. В некоторых случаях их доступ к деньгам или интернету для защиты от мошенников ограничивают родственники или опекуны, что лишь усугубляет эмоциональную травму.

Чтобы помочь таким людям защитить себя, исследователи разработали проект CyberAbility, в рамках которого люди с травмами мозга, ранее ставшие жертвами мошенников, делятся своим опытом. Они участвуют в образовательных сессиях, помогают разрабатывать материалы и проводят групповые занятия, где рассказывают о способах распознавания обмана.

Чтобы защитить близких, ученые советуют обращать внимание на следующие признаки: появление "виртуального возлюбленного", неожиданные крупные покупки или кредиты, повышенная скрытность в интернете. Обсуждать непростую тему рекомендуют с заботой и терпением. Ученые подчеркивают, что ответственность за мошенничество всегда лежит на преступнике, а открытый диалог и внимание помогут уберечь близких от опасных знакомств.

Исследование привлекает внимание к проблеме защиты людей с травмами мозга от мошенничества в отношениях.