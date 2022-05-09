Вопрос, который стоит задавать мужчине, если хотите быть счастливой и любимой

Никогда не бойтесь узнать, где ваше место в жизни мужчины....

Женщина, которая себя любит, точно знает, чего она хочет и не боится спрашивать...

Мужчины обычно делятся на два типа: первые встречают девушку, влюбляются и женятся. А чего тут думать-то? Вторые - привыкалы. Они могут годами жить рядом, создавать видимость серьёзных отношений, но при этом особо не торопиться создавать настоящую ячейку общества через двери определенного органа с печатью.

Дело в том, что нужно для самой себя очень чётко определиться, чтобы потом не обманывать ни себя, ни того парня.

Частенько бывает, что сама женщина не очень-то понимает, а что ей действительно нужно от мужчины, поэтому и возникает в отношениях эдакая странноватая штука одной большой неопределённости.

А есть женщины, которые очень хотят настоящих стабильных отношений, чтобы серьёзно, по-человечески, с уважением и пониманием: "А кто я вообще тут такая?"

Но в связи с тем, что многие мужчины нынче разбаловались и немножечко сбавили обороты, некоторым женщинам приходиться играть в театр под названием: "Я Герасим, на всё согласен", чтобы не увидеть сверкающие пятки.

То есть, внутри себя она очень хочет семью, серьёзных отношений и чистой любви, но при этом находится в каких-то непонятных историях встреч по выходным, совместном проживании с мужчиной без свадьбы и детей лет по 5 и даже 20, вечных обещаниях и вранье.

Чтобы не тратить время зазря и потом не разочаровываться, собирая разбитое сердце и мечты по кусочкам, важно любить себя.

Через любовь к себе человек постигает мир, точно понимает, зачем он тут и для чего, что ему нужно, чего он хочет от близких и прочее.

Когда женщина любит себя, она не допустит траты драгоценного времени и своих чувств на витиеватые отношения, иллюзии и самообман.

Женщина, которая себя любит, точно знает, чего она хочет и не боится об этом спрашивать.

Да, есть риск увидеть пятки мужчины, который только вчера клялся в вечной любви и обещал обязательно жениться, как только он подготовит платформу, починит кран, создаст подушку безопасности под одеялом или матрасом, навестит троюродную бабушку в Мавритании и т.д.

Но это же и к лучшему. Смысл таких отношений, если тебе нужны совершенно другие? Смысл бояться потерять то, что тебе не нужно и что только делает тебя несчастливой, если уж честно признаться.

Никогда не бойся узнать, где твое место в жизни мужчины.

Всё просто.

Однажды у меня была такая история. Чувства, притяжение, километровые сообщения, килограммовые обещания и слова при встрече. Хоть садись и книгу пиши про это всё.

А потом, оставшись наедине с собой, я вдруг подумала: "Время идёт. Ничего не меняется. Оно, конечно, всё здорово и замечательно, только я не могу понять, а кто я в этой истории? Где моё место? Я кто: подруга, любимая, хобби, увлечение, мечта всей жизни?"

Дай, думаю, узнаю. Любопытно же. Интересно.

Набралась смелости и в ответ на какое-то очередное сообщение о том, как по мне скучают и скорее ждут встречи, чтобы погулять по парку, сходить куда-нибудь поужинать, послушать мой голос и смех, почувствовать тепло моих рук (ещё чуть-чуть и я превращусь в автора любовного романа), написала:

- Привет. Я тоже скучаю и люблю наши встречи. Пользуясь случаем и шикарной сотовой связью, хочу спросить важный для меня вопрос: "А кто я? Какое место я занимаю в твоей жизни? Кто мы?"

Ответом мне была тишина.

Это давнишняя история. Уже поросла мхом и покрылась пеплом.

И я с тех пор поняла, что настолько себя люблю и люблю свои мечты, свои желания, свои представления о счастье, что не хочу тратить их на чьи-то привычки, удобства и разукрашивания досуга, жизни и иллюзий.

Этот вопрос касается не только тех пар, где нет официального штампа. Иной раз и с ним не каждая женщина понимает, кто она во всей этой истории. Тянет время и себя, чего-то ждёт, пытается наладить отношения, а потом выясняется, что она просто привычка и уютная подруга дней суровых.

Бояться быть счастливой нельзя. И себя не любить тоже нельзя. И задавать важные для себя вопросы - тем более нельзя бояться.

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