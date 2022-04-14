Это мужчине свойственно уходить, возвращаться. Женщина устроена совсем по-другому...

Мне приходилось слышать, что женщина уходит только один раз. Это мужчине свойственно уходить, возвращаться, снова уходить, и снова возвращаться. Женщина устроена совсем по-другому, она - хранительница дома, в более широком смысле. Хранительница семьи.

Если женщина начнёт уходить и возвращаться, как мужчина - дом развалится. Это всё равно, что вынуть из тела сердце и понадеяться, что тело как-нибудь, некоторое время, без него проживёт. Что же делает женщина, когда мужчина уходит? Она прощает, столько, сколько хватает терпения. И вот, когда терпение кончается - женщина уходит. Уходит туда, где ей лучше.

И если вы не смогли остановить женщину до того, как она переступила порог - бесполезно уговаривать её вернуться. Она исчерпала свой запас прощения, и больше не хочет быть сердцем этого дома.