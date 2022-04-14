14 апреля 2022
Не надо дарить уставшей женщине цветы

Отношения

18:28

  • 82
Не надо дарить уставшей женщине цветы
Женщина уходит только один раз

Отношения

17:42

  • 133
Женщина уходит только один раз
Названа самая актуальная обувь на весну и лето 2022 года

Мода

09:54

  • 339
Названа самая актуальная обувь на весну и лето 2022 года

14 апреля 2022 17:42

Женщина уходит только один раз

Это мужчине свойственно уходить, возвращаться. Женщина устроена совсем по-другому...

Мне приходилось слышать, что женщина уходит только один раз. Это мужчине свойственно уходить, возвращаться, снова уходить, и снова возвращаться. Женщина устроена совсем по-другому, она - хранительница дома, в более широком смысле. Хранительница семьи.

Если женщина начнёт уходить и возвращаться, как мужчина - дом развалится. Это всё равно, что вынуть из тела сердце и понадеяться, что тело как-нибудь, некоторое время, без него проживёт. Что же делает женщина, когда мужчина уходит? Она прощает, столько, сколько хватает терпения. И вот, когда терпение кончается - женщина уходит. Уходит туда, где ей лучше.

И если вы не смогли остановить женщину до того, как она переступила порог - бесполезно уговаривать её вернуться. Она исчерпала свой запас прощения, и больше не хочет быть сердцем этого дома.


Просмотров: 133

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

18:28

  • 83
Не надо дарить уставшей женщине цветы

Отношения

11 апреля 17:22

  • 489
7 привычек, убивающих ваши нервные клетки - ВИДЕО

Отношения

11 апреля 11:45

  • 276
Назван способ вновь поверить в любовь после измены