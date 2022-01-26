Самые странные свадебные законы по всему миру

Свадебные законы разных уголков планеты кажутся нам настолько удивительными, что поверить в то, что они имеют юридическую силу, очень сложно. Тем не менее они существуют и являются неотъемлемой частью жизни людей, передает Day.Az со ссылкой на Woman.ru.

Тот факт, что в России нельзя жениться в 10 лет, выходить замуж за собственный дом и получать разрешение на брак только после того, как принесешь в жертву несколько птиц, нам вполне понятен. Однако есть на Земле места, где такие обычаи никого не смущают.

Пока смерть не разлучит вас

Во Франции закон разрешает мужчинам и женщинам вступать в брак с тем, кого уже нет в живых. История возникновения этого закона начинается со времен Первой мировой войны. Тогда нескольким женщинам удалось выйти замуж за уже погибших солдат.

А в 1950-х в одном французском городе в катастрофе, связанной с прорывом дамбы, незадолго до своей свадьбы, погиб молодой человек по имени Андрэ Капра.

Его невеста, Ирэн Жодар, умоляла президента Франции Шарля де Голля позволить ей все-таки выйти замуж за своего погибшего любимого. Эта новость разлетелась по всем СМИ, в результате чего разрешение на брак все же было получено.

С тех пор во Франции существует законопроект, разрешающий посмертный брак. Он регистрируется задним числом на дату, когда жених или невеста еще были живы. Во время церемонии супруг должен встать рядом с фотографией покойного, а фраза "пока смерть не разлучит вас" в этом случае должна звучать в прошедшем времени.

Под крышей дома твоего

В то время, как в России набирают популярность выездные церемонии регистрации брака, жителям Англии категорически запретили вступать в законные отношения, находясь на открытом воздухе. В церкви или дома - пожалуйста. Главное, чтобы была крыша над головой.

Развод по-японски

Закон о разводе в Японии является как минимум нечестным. Все дело в том, что женщина не имеет права заключать новый брак в течение полугода после расставания с бывшим супругом. В то время как мужчина может жениться еще раз хоть на следующий день. Недовольные японки с 2015 года пытаются оспорить этот закон в суде.

А вот американские свадебные законы настолько причудливы и разнообразны от штата к штату, что их перечень мы решили привести отдельно.

Получите - распишитесь

В противовес Японии и ее нечестному закону о разводе, власти штата Алабама о женщинах позаботились гораздо больше. В случае расставания они имеют полное право вернуть себе абсолютно все приобретенное до брака имущество. А вот для мужчин такого закона не существует.

Носите зубные протезы? Сначала спросите разрешения у мужа

Когда-то зубной протез был популярным свадебным подарком у жителей Британских островов. Странный презент, не правда ли? А вот британцам так не казалось. Они удаляли зубы в молодом возрасте, чтобы в дальнейшем избавить себя от мучительной боли и изнурительного лечения.

В отличие от рассудительных британцев, власти американского штата Вермонт к зубным протезам относятся менее оптимистично. В нем существует закон, по которому каждая женщина, желающая носить протез, обязана получить официальное разрешение в письменном виде от своего супруга.

Находитесь в разных городах? Не беда!

В Америке есть несколько штатов, где разрешены браки по доверенности. В случае, если один из будущих супругов не в состоянии присутствовать на заключении брака, его вторая половина может отправиться в ЗАГС с письменным разрешением от него.

А вот штат Монтана разрешает заключение брака между влюбленными даже без их присутствия.

Например, военные, проходящие службу в других штатах, но официально являющиеся жителями Монтаны, с легкостью могут жениться на девушке, проживающей, скажем, в Кентукки. И при этом ни жениху, ни невесте не обязательно лично появляться в органах регистрации брака.

Выйти замуж за дядю? Почему бы и нет!

Если вы, так же, как и мы, думали, что во всем мире брачные союзы между ближайшими родственниками незаконны, то вы ошибались.

В США есть один независимый штат, власти которого считают, что нет ничего плохого в том, чтобы выйти замуж, например... за своего дядю. В штате Коннектикут на законодательном уровне племянницам разрешено выходить замуж за братьев своих родителей.

Одни и те же грабли

В штате Кентукки женщинам запрещено выходить замуж за одного и того же мужчину более трех раз. Конечно, сложно представить, что кому-то это когда-нибудь понадобится, но, видимо, подобные случаи уже были. Заметим, что сочетаться браком четыре и более раз с разными мужчинами не запрещается.

Наденьте пижаму

Если вы любите спать "в чем мать родила", то будьте осторожны. В городе Салем, штат Массачусетс, прославившемся судебным процессом над "салемскими ведьмами" - женщинами, обвиненными в колдовстве, мужу и жене категорически запрещено спать голыми.

Правда, это касается только арендованного жилья, например, номера в гостинице или съемной квартиры. В собственном доме этого вам никто не запретит. Остается открытым вопрос, можно ли это делать неженатым парам. И второе - кто и как проверяет исполнение данного закона.

Сестра - жена

В шести американских штатах к вопросу заключения брака между родственниками подошли гуманно. В Аризоне, Иллинойсе, Индиане, Мэне, Юте и Висконсине вы можете связать себя узами брака со своим двоюродным братом или сестрой. Правда, есть одно но... Делать это можно только тогда, когда вам исполнится 55-60 лет.

Закон гласит, что в возрасте от 50 лет зачать и родить ребенка уже невозможно, а значит генетических проблем не возникнет. То есть, чтобы жениться на своей двоюродной сестре, придется подождать около 30 лет. Настоящая проверка чувств на прочность!

Недетские игры

Несколько месяцев в американском штате Арканзас существовал закон, позволяющий вступить в законный брак даже детям. В 2007 году в этом штате не был установлен минимальный возраста для заключения семейного союза.

В законе было указано, что после 18 лет влюбленные могут пожениться без согласия родителей.

Также в закон внесли поправку, по которой в случае незапланированной беременности девочки могут выходить замуж в возрасте 16 лет, а молодые люди жениться в 17.

Только вот благодаря случайно попавшей в текст частице "не" смысл закона перевернулся с ног на голову. Да так, что даже новорожденные младенцы могли создавать собственную семью с согласия родителей. По поводу данной ошибки было так много споров, что законодательный орган Арканзаса собрал заседание, чтобы исправить ее.

Это вам не шутки

В отличие от России, фраза "вашей маме зять не нужен?" в штате Южная Каролина может сыграть с мужчиной злую шутку. Все дело в том, что если молодой человек необдуманно или в шутку скажет первой понравившейся девушке: "Выходи за меня", то ему в обязательном порядке придется взять ее в жены. Похоже, что в этой точке земного шара не любят несерьезных мужчин.

Что нельзя сказать о штате Делавэр. Там вы можете законно разорвать супружеские отношения, если скажете, что поженились в шутку. Ну или ваше решение создать семью было несерьезным. В законе есть отдельный пункт, в котором говорится, что брак может быть аннулирован, если одна или обе стороны заключили союз в шутку или ради смеха. Как вам такая несерьезная причина, чтобы развестись?

Слово мамы - закон

Мужчинам, живущим в штате Канзас, отношения со своей тещей лучше не портить. Любое неподобающее выражение или действие в адрес мамы супруги может стать весомым основанием для развода.

То же самое касается и женщин, неосторожно обращающихся со своими свекровями. Кажется, жителям штата приходится прилагать большие усилия, чтобы найти общий язык с мамой своей второй половины.

"Птичку жалко"

На небольшой полуостров Кейп-код в штате Массачусетс птицам лучше не лететь. Сейчас расскажем, почему. С 1771 года там существует закон, который гласит, что каждый представитель сильного пола, изъявивший желание создать семью, должен убить шесть черных дроздов или трех воронов.

Мужчинам категорически запрещалось вступать в брак, пока они не выполнят данное условие.

Похоже, что раньше пернатые уничтожали весь урожай, иначе как еще можно объяснить этот странный закон.

И еще немного...

В американском штате Северная Каролина вы легко можете расторгнуть брак, если супруг не удовлетворяет вас в постели.

В штате Висконсин, например, можно зарегистрировать брак со своим собственным домом. Да-да, вам не показалось!

В Техасе можно не устраивать пышное свадебное торжество с тамадой и сотней гостей. Чтобы официально жениться, мужчине достаточно трижды выйти с избранницей в свет, представив ее своей женой.