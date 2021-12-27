Плохие привычки, которые родители неосознанно прививают детям

Родитель - это главный учитель ребенка. Мы стараемся быть примерными, а может даже образцовыми, но часто не замечаем самых простых вещей.

Часто именно родители прививают своим детям ворох комплексов и плохих привычек. Проверьте себя по нижеследующему списку, это может стать сигналом для того, чтобы внести изменения в свою жизнь.

1. Самокритика

Нормальная самооценка начинается с родителей, которые своим примером показывают, что нужно любить себя таким, какой ты есть. Вместо того, чтобы в очередной раз указывать на свои огрехи, лучше при ребенке посмотреть на себя в зеркало и похвалить. Рассказывайте детям о своих победах и хороших поступках, поощряйте их поступать так же.

2. Зависимость от гаджетов



Внимание родителей не должно быть поглощено исключительно смартфонами, планшетами и телевизорами. Когда вы рядом с детьми, нужно откладывать гаджеты в сторону и сосредотачиваться на живом общении.

3. Сплетни

Сплетни - это одна из тех привычек, которые легко появляются, но от которых сложно избавиться. И это определенно плохой пример для детей. Вместо сплетен после посещения родственников или друзей нужно сфокусироваться на том, какие интересные вещи вы там сделали, увидели и услышали, похвалить их дом, гостеприимство, угощения.

4. Неуважительное отношение ко второй половинке

Проявляя неуважение в семье, вы закладываете ребенку неправильную модель поведения уже с самого детства. Родителям нужно показывать детям положительный пример и общаться между собой так, как они хотели бы, чтобы ребенок общался уже в своей семье. Это не значит, что всегда нужно соглашаться друг с другом во всем, но также это и не подразумевает грубости и оскорблений.

5 Невнимательное вождение

За рулем всегда нужно помнить, что дети - самое дорогое, что есть в жизни. Телефон, перекусы, крики на других водителей - вот те вредные привычки, которые могут быть опасны и для вас, и для детей. Если нужно отправить сообщение или съесть завтрак, сделайте это на обочине, никого не подвергая опасности.

6. Нездоровое питание

Семейные пищевые привычки практически невытравимы, поэтому нужно поощрять детей есть не спеша, привлекать их к походам в магазин и готовке еды. Для блага своих детей и общего здоровья нужно знать, как и что вы едите.

7. Малоподвижный образ жизни

Физическая активность и здоровое питание идут рука об руку, и если ваши дети видят, что забота о своем теле важна для вас, они будут вдохновлены этим и станут поступать так же. Важно стать примером для детей в области тренировок, дать им возможность выбрать вид спорта по душе и сделать так, чтобы они воспринимали физическую активность весельем, а не обязанностью. Одно дело - сказать детям, что нужно играть на свежем воздухе, и другое - пойти с ними и вместе погонять мяч по двору или полчаса покрутить обручи.

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