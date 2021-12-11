Как определить, кто вы - интроверт, экстраверт или же амбиверт? - ФОТО

С тех пор как в моду вошли интроверты, любовь к уединению и самосозерцание стали востребованнее открытости и коммуникабельности экстравертов. Но необязательно выбирать одну сторону - можно получать все лучшее от каждого типа личности.

ВИНОВАТЫ ГОРМОНЫ?

На бытовом уровне в понимании терминов "экстраверт" и "интроверт" царит полная неразбериха. Первый мы привыкли ассоциировать с общительностью, а второй - с тягой к уединению, как будто это все объясняет. В то время как вопрос настолько противоречивый, что единого мнения не существует даже среди психологов. Первым шкалу экстра- и интроверсии в словарь психологических терминов внес Карл Густав Юнг. По мнению Юнга, экстраверт всеми способами внедряется во внешний мир, не поддавая полученный опыт рефлексии, а интроверт обороняется от внешнего, опираясь только на свои внутренние ощущения. Экстраверт обращает внимание на события, копит факты и знакомства, выбирает профессию, которая гарантированно принесет ему доход в ближайшем будущем. Интроверт же сосредоточен на своих реакциях на внешний мир. Факты интересны интровертам не сами по себе, а как почва для формирования суждения, поэтому из интровертов получаются выдающиеся изобретатели, ученые, писатели. Если спросить у экстраверта, какая сегодня погода, он ответит фактически: "Снежно, минус пять". Интроверт на тот же вопрос ответит субъективно: "Мне холодно". По Юнгу, именно направленность внимания на внешний или внутренний мир отличает экстраверта от интроверта. Заметьте, это никак не связано с общительностью или тягой к уединению.

Несмотря на то, что каждый человек с детства предрасположен к конкретному типу личности, Юнг не считает экстра- и интроверсию врожденным или физиологически обусловленным качеством. Скорее, реакцией на воспитание и общий культурный фон. Связать шкалу экстра- и интроверсии с физиологией взялся психолог Ганс Юрген Айзенк. Исследуя поведение группы солдат - здоровых и признанных невротиками, - он несколько видоизменил предложенные Юнгом термины. По Айзенку, интроверты от природы очень чувствительны к внешним раздражителям и поэтому избегают ситуаций, требующих сильного эмоционального отклика (например, шумного общения). Экстраверты же недостаточно возбудимы, поэтому намеренно выискивают ситуации, которые могут их "подзарядить". Современные исследования развивают мысль Айзенка, полагая, что тяга к общению или уединению связана с выработкой гормона удовольствия - дофамина. У интровертов дофамина изначально больше, чем у экстравертов. Поэтому они не стремятся "добирать" извне, тогда как экстравертам это жизненно необходимо.

ПРЯМО ПО ЦЕНТРУ

Игра в "угадай, кто есть кто на этой вечеринке" - любимое развлечение моего знакомого Олега. Он начинает пристально наблюдать за новичками в компании, чтобы уже через десять минут вынести авторитетный вердикт относительно их типа личности. При этом Олег упорно не хочет принимать во внимание тот факт, что большинство психически здоровых людей - амбиверты.

Термин "амбиверт" впервые предложил Айзенк в 1947 году, подразумевая людей, которые сочетают в себе гиперчувствительность интровертов и экспансивную общительность экстравертов. За двадцать лет до того на одной из своих лекций об экстравертах и интровертах Юнг отметил: "Существует, наконец, и третья группа, где очень трудно сказать, откуда исходит мотивация: снаружи или изнутри. Эта группа наиболее многочисленна". Психолог акцентировал внимание на том, что наши сознательные экстравертные или интровертные установки всегда компенсируются противоположными бессознательными. Поэтому поведение застенчивого человека легко меняется, когда он выпьет. Сознательная интровертивная установка отступает - и появляется экстраверсия. Пока они работают вместе, человек сбалансирован и гармоничен. Когда сталкиваются - начинается невроз. Если представить интро- и экстраверсию в виде горизонтальной шкалы, большинство из нас окажется на ее серединных (амбивертных) значениях. Мы можем смещаться в ту или иную сторону в экстремальных ситуациях, но в обычной жизни находимся близко к центру и реагируем на мир поочередно - то как интроверты, то как экстраверты.

ВРЕМЯ ИНТРОВЕРТОВ

Итак, спасибо отцам психологии за отличные новости: большинство из нас способны на все! Слушать внимательно и говорить заразительно, наслаждаться шумными компаниями и уединением, интересоваться фактами внешнего мира и пропускать их через себя, создавая что-то новое. Но остается открытым вопрос: почему тогда так много моих общительных знакомых резко стали называть себя интровертами? Я нашла три объяснения этому феномену. Во-первых, интроверсия сегодня в моде. Каких-то сто лет назад модным и "правильным" в европейской культуре считалось экстраверсивное мышление. Это неудивительно - в начале прошлого века высоко ценился энциклопедический ум, способный запоминать большое количество фактов, не поддавая их личной оценке. Тот же Юнг, описывая особенности интроверта, будто оправдывает его перед невидимым экстравертом - типичным представителем своего поколения.

Сегодня маятник качнулся в другую сторону. Роль энциклопедического ума выполняет гугл, и умение донести свой необычный взгляд на мир ценится гораздо выше, чем банальная констатация фактов. Рок-звёзды современности - "интровертные" it-специалисты и ученые. В то время как экстравертная общительность стала синонимом навязчивости, свойственной рыночным торговцам.

Во-вторых, назваться интровертом - отличная стратегия защиты. Диктат позитива, самосовершенствования и улучшенной инстаграм-реальности портит даже самые крепкие нервы. В мире волшебных историй о том, как кто-то просто поверил в мечту и все получилось, над тобой будто висит обязанность быть целеустремленной гиперобщительной няшей, у которой всегда все хорошо. Не худший способ спрятаться от этого - повесить над головой невидимую табличку "Осторожно, интроверт!". Неприятный сотрудник хочет лично обсудить какие-то малозначимые вопросы? Извини, я интроверт, перешли лучше по почте. Начальник заставляет присутствовать на абсолютно бесполезном мероприятии? Ой, я бы с радостью, но что толку, если я - интроверт... Люди, которых не хочется обижать, приглашают выступить с лекцией в коворкинге на другом конце города? С радостью бы, но в такую погоду у меня жутко обостряются приступы интроверсии... Прикидываться интровертом в неприятных ситуациях - это как сложить ладошки над головой и выкрикнуть: "Чик-чирик, я в домике!" Главное, не заигрываться.

И третье: интроверсия продает. Спрос рождает предложение. Моду на "застенчивый" тип личности быстро подхватывают смекалистые авторы коуч-литературы, обещая волшебную пилюлю успеха каждому, кто купит их книгу, лекцию, видеоурок. "Выявите свои слабые стороны и обратите их в преимущества!" - гласят лозунги книг в духе "Интроверт - тоже лидер". Там вряд ли есть ссылки на конкретные исследования, а чтобы просто диагностировать у себя интроверсию, достаточно, например, чувствовать желание побыть в одиночестве в конце рабочего дня. Дженнифер Канвайлер, автор книги "Лидер-интроверт. Как преуспеть в обществе, где главенствуют экстраверты", пишет: "Кажется, что экстраверты получают все, а ваши потребности попросту игнорируются? У вас нет сил на "деловое общение"? Никто не прислушивается к вам на собраниях? Если ответ "да", то вы, скорее всего, интроверт, и вы в этом мире отнюдь не одиноки. Среди самых авторитетных руководителей немало интровертов: Билл Гейтс, Уоррен Баффетт. Подпадали под подозрение и мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Авраам Линкольн. По-видимому, интроверт и президент Обама". Как тут не захотеть примкнуть к матери Терезе и Бараку Обаме? Тем более что при этом прощаются все грехи, подозрительно похожие на должностные обязанности.

ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ

На самом деле желание посидеть в тишине и одиночестве после насыщенного дня - типичное поведение не интроверта, а амбиверта. Он как лыжник, который балансирует на склоне, перенося вес то на одну, то на другую ногу. Трюк в том, чтобы уметь переключаться по собственному желанию. Из-за того что амбиверты не умеют вовремя "перенести вес" с экстравертивной стороны, их заносит и они всерьез начинают считать себя стопроцентными интровертами. Ключ к трюку - изучение своих реакций. Со временем вы научитесь улавливать тревожные звоночки еще до того, как они перейдут в вой сирены. Вечеринка перестает приносить удовольствие? Последний бокал - и домой! Без вины и неловкости за свою некоммуникабельность. Не дав энергии испариться, на следующий день вы снова сможете с удовольствием общаться с большим количеством людей. Правило действует и в другую сторону: досматриваете уже шестую серию "Друзей" за день, не высовывая нос из-под одеяла? Разворачивайтесь. Ваши общительные друзья наверняка обрадуются приглашению на кофе или бокал вина.

elle.ua