5 советов, как знакомиться в социальных сетях

Кто сказал, что для отношений, вернее, для знакомства, нужен "реальный" контакт? С тех пор, как появились социальные сети, это прежде железное правило нарушено. Сегодня тысячи людей находят свое счастье в режиме онлайн. Как знакомиться в ВК, например, - в наше время это целая наука. Соцсети, конечно, таят множество нюансов, однако их существованию все равно нужно сказать спасибо: они сильно увеличили шансы тех, кому сложно найти половинку, на обустройство личной жизни.

Две разные по стилю и, пожалуй, самые популярные сети - это Facebook и "ВКонтакте". Их и рассмотрим в качестве инструмента знакомств. Итак, как происходят знакомства в "ВКонтакте" и в Facebook. Несмотря на заметную разницу в аудитории, подход к поиску и выстраиванию отношений одинаков.

1. Подготовьте вашу страницу. Пусть она будет не стерильной, но и не способной вызвать опасения или сомнений. Обязательно наличие фото, иначе доверие к вам уже в самом начале будет подорвано. Оформляя страницу, соблюдайте меру: не стоит прописывать все досконально, забивая "эфир" сотнями фото и всеми книгами, которые вы любите. Впрочем, мало информации - тоже не очень хорошо. И главное, формируя страничку, будьте честны с самим собой, не лепите идеальный образ, это вам в итоге потом может аукнуться.