5 советов, как знакомиться в социальных сетях

Кто сказал, что для отношений, вернее, для знакомства, нужен "реальный" контакт? С тех пор, как появились социальные сети, это прежде железное правило нарушено. Сегодня тысячи людей находят свое счастье в режиме онлайн. Как знакомиться в ВК, например, - в наше время это целая наука. Соцсети, конечно, таят множество нюансов, однако их существованию все равно нужно сказать спасибо: они сильно увеличили шансы тех, кому сложно найти половинку, на обустройство личной жизни.
Две разные по стилю и, пожалуй, самые популярные сети - это Facebook и "ВКонтакте". Их и рассмотрим в качестве инструмента знакомств. Итак, как происходят знакомства в "ВКонтакте" и в Facebook.
Несмотря на заметную разницу в аудитории, подход к поиску и выстраиванию отношений одинаков.
1. Подготовьте вашу страницу. Пусть она будет не стерильной, но и не способной вызвать опасения или сомнений. Обязательно наличие фото, иначе доверие к вам уже в самом начале будет подорвано. Оформляя страницу, соблюдайте меру: не стоит прописывать все досконально, забивая "эфир" сотнями фото и всеми книгами, которые вы любите. Впрочем, мало информации - тоже не очень хорошо. И главное, формируя страничку, будьте честны с самим собой, не лепите идеальный образ, это вам в итоге потом может аукнуться.
2. И с девушками, и с парнями работает правило "первого лайка". Выбрали того, кто вас заинтересовал, почитали его посты или репосты, посмотрели фото - и вперед, ставьте тот самый заветный лайк. Важно также блюсти меру: не стоит лайкать фото, закопанное глубоко на странице объекта вашего выбора, так как подобный тщательный интерес может спугнуть. Выберите снимок не первый попавшийся, но хотя бы третий или четвертый - это будет вполне нормально.
3. Лайкнули? Подождите денек. Нет реакции (что вполне может быть - не должен же ваш объект моментально откликаться на все подряд) - оставьте под каким-то из постов или снимков свой комментарий. Лучше встроиться в текущую дискуссию или обсуждение под чем-то свежим, тем же постом, например. Вполне возможно, переписка завяжется именно таким образом.
4. Будьте доброжелательны и при этом сдержанны. Нет, не нужно быть совсем холодной, но дистанция должна слегка, но ощущаться. Проявляйте осторожность, даже если рветесь в бой и готовы бежать на свидание прямо сейчас. Общайтесь, узнавайте человека - если, конечно, он проявляет интерес к регулярному общению, если вы ему также интересны. Лайкает ваши посты или фото, стучится в друзья - это небольшой, но успех. Социальные сети, за вычетом ряда тонкостей и потенциальных сложностей, однозначно хороши возможностью узнать друг друга в концентрированном общении, в переписке. Пользуйтесь этой возможностью.
5. Есть еще один вариант, как знакомиться в "ВКонтакте", и он применим прежде всего к этой соцсети. Если вы не нашли конкретно кого-то, кто вам нравится, или нашли, но этот ваш объект активно "пасется" в каком-то паблике, вступайте там в активную переписку и обсуждение. Не с ним, а в целом - в рамках постов. Так вы, засветившись, можете вызвать к себе интерес и притянуть кого-то либо заинтересовать того самого - вашего потенциального героя.
И еще пара нюансов. Следите за тем, как часто ваш объект посещает сети, и учитывайте это. Потому что если он бывает там редко, то не стоит ждать быстрого отклика на тот же ваш первый лайк. Но если, начав общаться с вами, он увеличит частоту пребывания в сети, можете записывать это в свой актив. Также учтите с самого начала, что расстояния, конечно, лишь усиливают чувства, но и создают серьезные проблемы. Поэтому если вы живете в одном городе, а интересующий вас человек - на другом конце страны, подумайте хорошенько, чем это чревато. Разумеется, не стоит отказываться сразу от общения, но учесть этот фактор необходимо. Чтобы потом не было "мучительно больно" от невозможности просто выйти из дома и отправиться на то самое долгожданное свидание...
elle.ru