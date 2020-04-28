10 признаков того, что этот человек предназначен вам судьбой

Люди появляются в вашей жизни вовсе не просто так. Некоторые из них преподносят ценные уроки. Другие - помогают выходить из затруднительных положений или решать проблемы. Но среди всех них есть одна особенная личность, которая входит в вашу жизнь, чтобы стать вашей судьбой. И вы понимаете, что это именно тот человек, рядом с которым вы хотите провести всю свою жизнь.

Вот несколько признаков того, что этот человек действительно предназначен для вас.

1. Вы усмиряете свое эго ради этого человека.

Вы так сильно желаете, чтобы этот человек остался в вашей жизни, что даже готовы приструнить свое эго.

2. Вы позволяете себе стать уязвимыми.

Вы искренне позволяете себе стать уязвимыми по отношению к этому человеку. Вы разрешаете себе открыться настолько, насколько это возможно, потому, что ему доверяете. И понимаете, что он никогда не воспользуется вашей уязвимостью и не причинит вам вреда.

3. Вы всегда честны в намерениях относительно друг друга.

Вы всегда остаетесь честными и чистыми в отношении намерений. Вы находитесь на одной волне. В ваших отношениях нет места для обмана, манипуляций или злоупотреблений.

4. Вы не пытаетесь изменить друг друга.

Вы видите друг друга такими, какие вы есть на самом деле, как людей со своими достоинствами и недостатками, и вы принимаете все это. У вас не появляется желания изменить какие-либо фундаментальные аспекты существования друг друга.

5. Вы не осуждаете несовершенство друг друга.

Вам даже не приходит в голову мысль, что нужно скрывать свои недостатки от этого человека. Вы всегда выражаете свое внутреннее "Я" свободно и уверенно. Более того, ваш партнер хочет, чтобы вы были только самим собой - и никем другим больше.

6. Благодаря этому человеку вы в целом становитесь лучше.

Вы чувствуете, что стали намного лучше, чем были. И вы понимаете, что это произошло во многом благодаря этому человеку. Вам кажется, что он пробуждает все самое хорошее, что есть в вас.

7. Вы остаетесь рядом в сложные моменты.

Вы чувствуете, что готовы остаться рядом с этим человеком, даже когда он будет переживать тяжелые времена. Ведь вы знаете, что он сам никогда не оставит вас, как бы плохо вам ни было. Вы всегда будете поддерживать друг друга.

8. Вы не соревнуетесь.

Вы не относитесь к своим отношениям как к некоему соревнованию, поэтому пытаетесь не превзойти, а поддержать друг друга. И вы оба считаете, что успех одного является успехом другого.

9. Между вами существует особая связь.

Вы чувствуете особую связь. Знаете, что химия, которая существует между вами, вполне осязаема. И еще вы осознаете, что такой близости у вас ни с одним другим человеком никогда не было.

10. Рядом с партнером вы чувствуете себя в безопасности.

Вы знаете, что пока находитесь рядом с этим человеком, вам не придется беспокоиться о том, что он будет вас осуждать, критиковать или высмеивать. Вы понимаете, что пока вы вместе, не придется бояться того, что он сделает больно. В его присутствии вы всегда чувствуете себя в безопасности.

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