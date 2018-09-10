Различия между мужскими и женскими знаками Зодиака - ФОТО

Астрологи считают, что одной из главных характеристик человека в натальной карте является нахождение Солнца в одном из 12 созвездий, что и определяет его знак Зодиака. Но стоит отметить, что у женщин Солнце описывает не только ее дух, но и раскрывает образ отца и мужчины. Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет главные различия между мужскими и женскими знаками Зодиака, которые объясняют, почему же представители одного созвездия так отличаются друг от друга.

ЖЕНЩИНА-ОВЕН

Женщины-Овны - самые самостоятельные женщины всего Зодиака, отличаются сильным честолюбием и большим чувством собственного достоинства. Стоит отметить, что большинство из них чаще прислушиваются к своим эмоциям и чувствам, нежели к разуму, что делает их самыми раздражительными и нетерпимыми представителями Зодиака среди женщин. Судьбоносный мужчина для Женщины-Овна всегда активно проявляет свое Я, стремится к независимости и действует по принципу "вижу цель, не вижу препятствий". Мужчины с более мягким типом характера или склонностью быть ведомыми не подходят Женщинам-Овнам, потому что чаще всего подавляются этими воинственными особами.

МУЖЧИНА-ОВЕН

Марс, который управляет созвездием Овна, наделяет своих подопечных огромным честолюбием, заставляющим их браться за дела, которые им часто не под силу. Основное отличие от Женщин-Овнов заключается в том, что мужчины этого знака не так вспыльчивы и стараются прислушиваться к своей интуиции. Нельзя не упомянуть, что для многих женщин Мужчины-Овны труднодоступны, так как отличаются высокими требованиями. По их мнению, партнерша должна быть не только умной, доброй, нежной и ласковой, не только настоящей дамой в гостиной и первоклассным поваром на кухне, но и отличной любовницей в спальне.

ЖЕНЩИНА-ТЕЛЕЦ

Представители самого материалистичного знака, который находится под управлением Венеры (красота, деньги), больше всего сосредоточены на ресурсах и достатке. Многие Женщины-Тельцы талантливы в искусстве, особенно в музыке и вокале. Стоит отметить, что физическим трудом они стараются себя не утомлять, так как хорошо понимают, что это может повредить их красоте, которую они стараются сохранить до старости. Духовными устремлениями себя не утруждают, предпочитая все внимание уделять своему телу и телесной красоте, в чем им сопутствует Венера. Идеальный мужчина для Женщины-Тельца должен уметь зарабатывать деньги, чтобы обеспечить им роскошную жизнь, в которой они так нуждаются. Тогда представительницы этого знака Зодиака уютно и со вкусом обставляют дом, где становятся настоящими царицами и хранительницами очага. Хорошие вина, красивая посуда и идеальные скатерти подарят избранникам Женщин-Тельцов невероятные гедонестические удовольствия вкупе с обожанием и бесконечной преданностью.

МУЖЧИНА-ТЕЛЕЦ

Цель всех Мужчин-Тельцов чаще всего связана с приобретением материальных ценностей. Как древний предок Тельцов, библейский Моисей, с помощью колдовства из скалы добыл воду, так и современные Тельцы "из ничего", "из воздуха" могут делать деньги. Но, несмотря на высокую трудоспособность, их работа должна быть оценена по достоинству, и материальные ценности являются основным стимулом жизни, движением всех вещей и дел. С годами это понятие становится их мировоззрением. Отдохнуть "на лаврах" и насладиться плодами своего труда Телец сможет только в конце жизни, но зато в своем собственном доме, с видом на роскошный собственный сад. Брак тоже является своего рода финансовой сделкой. Консерватизм и нежелание менять что-либо вынуждают их вести оседлый образ жизни. К слову, случаи разводов у Тельцов крайне редки, в отличие от Женщин-Тельцов, так как для представителей этого созвездия сворачивание с привычного пути подобно обвалу внутреннего фундамента. Идеальная женщина для мужчин этого знака Зодиака должна быть близка по духу и хорошо совместима в интимной сфере. Кроме того, семья и семейные ценности должны быть для избранницы Мужчины-Тельца главными, а друзья и тем более карьера не должны быть никогда в приоритетах.

ЖЕНЩИНА-БЛИЗНЕЦЫ

Женщины-Близнецы считаются лучшими собеседницами: интеллигентные, живые, яркие и остроумные, они всегда в центре внимания в любой компании. Кстати, многие мужчины утверждают, что именно женщины, рожденные под знаком Близнецов, дают им новый импульс, живительный, словно освежающий и омолаживающий эффект для души. Мечтательницы и романтики в душе, Женщины-Близнецы всю жизнь ищут своего суженого, своего принца, успевая несколько раз выйти замуж и развестись, если встретить Того Самого не получилось сразу. Заметим, что в начале семейной жизни Женщины-Близнецы -великолепные хозяйки своего салона, прекрасные любовницы и помощницы мужьям. Но в качестве жен они верны и преданы до тех пор, пока мужья им интересны и удовлетворяют их запросы. Затем постепенно начинаются визиты, поездки, командировки, экскурсии, туристические походы, путешествия и т.п. Появляются новые увлечения, целая вереница поклонников и любовников, а с ними новые разочарования и расставания, и опять новые поиски. Идеальный мужчина для представительниц этого знака должен обладать высокими интеллектуальными способностями, острым чувством юмора и, конечно, иметь свой стиль во всем. Эти женщины обожают индивидуальность, а высшая ценность для них - быть рядом с внутренне свободным, мудрым и интересным человеком.

МУЖЧИНА-БЛИЗНЕЦЫ

Касаясь вопросов любви и брака, Близнецы, как мужчины, так и женщины, принадлежат к роду реактивных "комет". Их чувства быстротечны, в течение жизни у них не раз меняются взгляды, привязанности, дома, вещи, девушки, жены. При этом они остаются молодыми до самой старости, пока не иссякнет запас гениальных идей и замыслов. В разговорах и посреднических делах Мужчины-Близнецы неутомимы и непревзойденны. Стоит сказать, Мужчины-Близнецы до конца жизни находятся в вечном поиске, и именно поэтому дружба или сотрудничество с представителями этого знака Зодиака способствует духовному развитию и росту. Добавим, что идеальной спутницей для Мужчины-Близнеца будет начитанная и оригинальная особа, которая сможет поддержать любую идею, а в душе будет открыта всему новому и необычному.

ЖЕНЩИНА-РАК

Женщины-Раки считаются лучшими хозяйками и женами, ведь Луна, которая отвечает за этот знак, является планетой-покровителем семейной жизни и домашнего очага. Стоит сказать, что представительницы этого знака Зодиака отличаются высокой ранимостью, но все, что касается их родных людей, является для них главным и делает их весьма принципиальными по этому вопросу. Именно из-за этого качества к выбору партнера они подходят очень тщательно. Замуж они, как правило, выходят рано, и часто их партнером по браку может быть человек другой национальности. В любви и браке они верны и преданны, а идеальным спутником для Женщины-Рака станет семейный человек, который во главу угла ставит своих детей и их психологический комфорт.

МУЖЧИНА-РАК

Раки-мужчины часто представляются головоломкой: с одной стороны, они космополиты, бродяги, с другой - высокодуховные отшельники. Мы можем годами и десятилетиями прожить с ними вместе, так и не узнав их до конца. Они противоречивы, капризны, подвержены резкой смене настроения, которое часто зависит от фаз Луны. Первая любовь Мужчины-Рака оставляет в нем глубокий, неизгладимый след, помнить ее он будет до конца жизни и, скорее всего, по-настоящему будет любить только одну женщину. В отношениях Мужчины-Раки сдержанны, так как не всегда проявляют чувства открыто и эмоционально, хотя на самом деле очень ревнивы и легко ранимы, особенно если не уверены в чувствах партнера. Если же они в них уверены, более преданного и верного семьянина не найти, ведь домашний очаг для мужчины-Рака является смыслом жизни.

ЖЕНЩИНА-ЛЕВ

Представительницы этого знака считаются великолепными хозяйками, прекрасными супругами и любящими мамами, ведь Солнце, покровительствующее этим особам, наделяет их сильнейшим сердечным теплом. Женщины-Львы, безусловно, любят жизнь и все ее проявления, поэтому часто сверкают в обществе, обожая демонстрировать свои творческие способности. В любви эти дамы ищут себе короля под стать, идеальный спутник для Женщины-Львицы должен быть щедрым, заботливым и отличаться высокой степенью ответственности и благоразумия.

МУЖЧИНА-ЛЕВ

У Мужчины-Льва огромная потребность иметь превосходство над другими, быть первым во всем. Именно поэтому у представителей этого знака высокие требования к жизни, к партнеру и личным достижениям. С ранних лет он смотрит на мир свысока и хочет, чтобы им восхищались, одобряли и считали чуть ли не героем. Мужчина-Лев - человек умный, разборчивый, масштабный. Он обожает роскошь, уют, богатую домашнюю обстановку, красивых женщин и эстетичные, дорогие вещи. Поэтому идеальной избранницей для Льва должна быть настоящая львица - женщина, которая разделяет его страсть к шикарной жизни, следит за своей внешностью и вызывает бурю восхищений у окружающих.

ЖЕНЩИНА-ДЕВА

Женщины-Девы - это образец верности, педантичности, надежности, преданности и аккуратности. Они не только умны и сообразительны, но и отличаются прекрасным чувством стиля. Стоит сказать, что именно в карьере Девам везет больше всего. На работе их ценят, уважают, ими дорожат, ведь работают представительницы этого знака трезво, рассудительно, расчетливо и педантично.

Но как бы мудры они ни были, в их браке часто нет главного - любви, чувств и страсти. Как бы ни был идеален избранник Женщины-Девы, со временем она все равно в нем разочаруется, но будет продолжать любить его спокойно, без излишней пылкости. Любовные кризисы переживаются ею внутренне и с большим достоинством. Идеальный спутник для любой Женщины-Девы должен обладать такими качествами, как мужественность, принципиальность, умение держать слово, и быть настоящей опорой.

МУЖЧИНА-ДЕВА

Жизненное кредо Мужчин-Дев - нескончаемое накопление духовных и материальных ценностей, что обеспечивает им уверенность и стабильность в будущем. Они почти никогда не идут на риск, ведь считаются самым трезвым типом из всего Зодиака, а также педантом и "буквоедом".

Сердце у Мужчины-Девы работает как электронно-счетная машина: жену он выбирает с присущей ему расчетливостью. Это должен быть недорогой по себестоимости и редкий по набору талантов и способностей экземпляр, который должен в одном лице сочетать домашнюю хозяйку, светскую львицу, секретаршу, мать и, конечно, друга. Стоит сказать, что Мужчины-Девы поздно решаются вступить в брак, пройдя долгие колебания и тщательный отбор кандидата.

ЖЕНЩИНА-ВЕСЫ

Женщины-Весы - любимицы Фортуны. Они обожают внешний блеск, роскошь, комфорт, уют и драгоценности. Не каждый мужчина может владеть Женщиной-Весами, так как она не каждому по карману. Единственным исключением может стать тот случай, когда своего партнера по любви или браку выбирает она сама. Идеальный спутник для Женщин-Весов обладает сильными дипломатическими способностями и никогда не решает спор с помощью ругани. Идеальный вариант - аристократ или предприниматель, разделяющий любовь к красоте и путешествиям.

МУЖЧИНА-ВЕСЫ

Мужчины-Весы в большинстве своем вежливы, учтивы. Им свойственны веселость, легкость, легкомысленность и ветреность, но материальные трудности для них непереносимы. Так же плохо они переносят различные затруднения, препятствия, физическое напряжение и утомление, так как по сути своей ленивы. От любой борьбы они отказываются, часто жертвуя своими убеждениями и принципами, поэтому часто выбирают властных и обеспеченных спутниц в свои супруги. Идеальная женщина для Мужчины-Весов должна иметь незаурядную внешность, а также уметь зарабатывать деньги.

ЖЕНЩИНА-СКОРПИОН

Эти девушки уже с пеленок окружены каким-то таинственным ореолом обаятельности и притягательности. Вся их жизнь направлена на претворение в жизнь своих планов, на достижение поставленных перед собой целей, что закаляет их дух и душу, волю и характер. Стоит сказать, что Женщины-Скорпионы делятся на два типа. Один - тип "роковой" женщины, кокетливой, чувственной, эротичной, опасной для мужчин. Второй тип по своему характеру отличается загадочностью, их жизнь глубоко скрыта от чужих глаз. Они разборчивы, брезгливы, ищут партнера, который отвечал бы всем требованиям. Их партнер должен быть оригинальным, необыкновенным, сочетать в себе черты средневекового рыцаря и современного джентльмена. Именно эти женщины помогают своим мужьям сделать карьеру. Мужчина для Женщин-Скорпионов должен обладать набором качеств Мужчины-Тельца, ставя во главу угла материальные ценности, семью и саморазвитие.

МУЖЧИНА-СКОРПИОН

Каждый представитель этого знака обладает своеобразным контрастным характером. С одной стороны, эти мужчины обаятельны и притягательны, с другой - жестоки и беспощадны. Не терпят критики. Чаще всего мир представляется как агрессивная среда, поэтому они находятся в постоянном напряжении, ожидая удара извне. Несмотря на непростое внутреннее устройство, эти люди всегда добиваются своих целей и становятся победителями. Идеальная спутница для Мужчины-Скорпиона должна уметь уходить на второй план и играть роль второй скрипки.

ЖЕНЩИНА-СТРЕЛЕЦ

Женщины-Стрельцы бывают двух типов, и оба варианта притягивают к себе людей словно магнит. Первый - светская леди с независимым складом ума, которая предпочитает блестящих, перспективных мужчин, а в своем образе демонстрирует чувственную сексуальность. Второй тип - девушка-"амазонка" с характером и повадками мальчишки, часто очень увлеченная спортом, любит вечеринки и увлекается IT-сферой. Эта Женщина-Стрелец по своему характеру настоящая дикарка, необузданная, проворная, ловкая, практичная и в то же время опытная. Чаще всего эти женщины добиваются успеха в любой области, но к браку у таких дам большой тяги нет. Идеальный мужчина для представительниц этого знака должен быть для них учителем, чуть ли не гуру. Женщины-Стрельцы ищут мудрого наставника, старше себя либо сильно младше - на 8-10 лет.

МУЖЧИНА-СТРЕЛЕЦ

Мужчины-Стрельцы - главные оптимисты Гороскопа, которые еще с ранних лет демонстрируют независимость и самостоятельность. На протяжении всей жизни их тянет к приключениям и всему неизведанному, поэтому представители этого знака склонны влюбляться и буквально нуждаются в чувственных обновлениях. В отличие от Женщин-Стрельцов, Мужчины этого знака Зодиака не являются столь активными экстравертами, чаще их можно увидеть в состоянии созерцания, чтения или конструирования чего-либо. Лучшей спутницей для представителя этого знака станет женщина, увлеченная своим развитием, путешествиями и открытая всему новому и неизведанному.

ЖЕНЩИНА-КОЗЕРОГ

Женщин-Козерогов отличает серьезность, трезвость, рассудительность и скрытность, а планета-покровитель Сатурн наделяет их гибким и практичным умом. Астрологи отмечают, что чаще представительницы этого знака живут в своем внутреннем мире. Кстати, часто именно женщины-Козероги наравне с мужчинами являются руководителями высоких рангов, ведь более дисциплинированных и методичных людей просто не найти. Женщины-Козероги нуждаются в спутнике жизни, который будет ставить семью и качество жизни своих родных во главу угла, ведь это является приоритетом для представительниц этого знака.

МУЖЧИНА-КОЗЕРОГ

В отличие от женщин этого знака, Мужчины-Козероги отличаются большим романтизмом и часто целью своей жизни видят уход из общества во внутренний мир. Кстати, именно из-за этого они поздно женятся, потому что всю свою энергию тратят на достижение успеха и статуса. Стоит добавить, что разводы у Козерогов бывают исключительно редко, ведь любовь может пройти, но чувство привязанности и долга остается. Они до конца жизни являются для своей семьи опорой, а в свои спутницы выбирают семейных, спокойных женщин, которые остаются на второстепенных ролях.

ЖЕНЩИНА-ВОДОЛЕЙ

Настоящие воздушные создания, которыми движут идеи и мечты, являются самыми приветливыми и отзывчивыми представительницами Гороскопа. Хотя стоит отметить, что при всей своей визуальной легкости они серьезно относятся к жизни и всегда оказывают помощь своим близким. Женщины-Водолеи находятся в постоянном поиске, заурядные люди (а тем более мужчины) их не интересуют, ведь они не смогут оценить по достоинству многочисленные грани личности Женщины-Водолея. У представительниц этого знака мужчина чаще всего появляется внезапно, как вспышка, ошеломляя ее неординарной внешностью, элегантностью, экстравагантностью. Ключевые запросы каждой Женщины-Водолея в адрес мужчины мечты - внутренняя свобода возлюбленного и отсутствие стереотипного мышления.

МУЖЧИНА-ВОДОЛЕЙ

Мужчины-Водолеи в своем большинстве доброжелательны, приветливы, любезны, милы, гуманны и справедливы. Уран, являющийся управителем Знака, наделяет своих подопечных внутренней революционностью и любовью разбивать стереотипы, поэтому чаще всего они представляются в роли вечных Дон Кихотов и искателей приключений. Мужчин-Водолеев отличает удивительная внутренняя самобытность, которая привлекает к этим оригинальным оптимистам огромное количество не только друзей, но и последователей. В любви Мужчины-Водолеи весьма своеобразны, страсть к экспериментам у них неистощима, поэтому их избранницам приходится участвовать с ними в многочисленных проектах, нововведениях, переменах, переживать вместе с ними не только радость побед, но и горечь поражений.

ЖЕНЩИНА-РЫБЫ

Женщины-Рыбы обладают яркой внешностью и индивидуальностью, часто - талантами ко многим видам искусства. Астрологи считают, эмоции Женщин-Рыб зависят от смены лунных фаз. В полнолуние они полны сил и энергии, а в новолуние равнодушны ко всему. Так как знак имеет двойственную природу, он порождает два типа Женщин-Рыб. Один - тип женщин, способных подчинить свою жизнь интересам партнера, а второй - вызывающих у своих близких чувство вины за те "жертвы", которые они приносят "во имя семьи". Самое сильное желание представительниц этого знака - быть материально обеспеченными и удачно выйти замуж, ведь именно это позволит им предаваться любимым увлечениям: ходить по выставкам, развивать свои хобби и заниматься воспитанием детей. Идеальный мужчина для этих женщин - чуткий мечтатель, способный понять и прочувствовать тонкую душу своей спутницы.

МУЖЧИНА-РЫБЫ

Представители этого знака, который находится под управлением Нептуна, считаются одними из лучших слушателей. Мужчины-Рыбы обладают сильнейшим творческим потенциалом, ведь они как никто склонны мечтать и грезить чуть ли не наяву, а затем претворять свои фантазии в жизнь. Чтение, музыка и рисование являются любимыми хобби этих вечных поэтов, но не каждая женщина готова смириться с тем, что ее избранник склонен быть на вторых ролях. Именно поэтому в свои спутницы Мужчины-Рыбы выбирают ярких лидеров и женщин с мужскими чертами характера: волевых, решительных и работоспособных.

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