Аромат Грузии: готовим мясо в горшочках чанахи

Рецепты приготовления мяса в горшочках есть в разных кухнях, но сегодня мы отправимся в Грузию. Здесь такое блюдо получило название "чанахи", а в народе его в шутку прозвали "блюдом ленивых невест".

Все дело в простоте его приготовления - нужно лишь уложить ингредиенты в горшочки и отправить их в печь. Пока мясо доходит до готовности, хозяйка может заниматься своими делами.

В традиционном рецепте для приготовления чанахи используют баранину, но если у вас ее нет, можно использовать и говядину, и мясо птицы. Самое главное - правильно уложить ингредиенты в горшочек: мясо нужно положить на дно, чтобы оно проготовилось лучше всего, а овощи уложить сверху. Конечно, в каждой семье существуют свои нюансы приготовления чанахи - вкус блюда меняется от видов специй и мяса.

Своим рецептом с нами поделилась кулинарный блогер Снежана Убак. В своем видео она показала вариант приготовления чанахи.

Ингредиенты:

говядина - 700 г

лук репчатый - 2 шт.

соль - по вкусу

хмели-сунели - по вкусу

баклажаны - 1 шт.

помидоры - 5 шт.

перец острый - 2 шт.

болгарский перец - 2 шт.

картофель - 3-4 шт.

чеснок - 4 зубчика

свежая зелень - по вкусу

растительное масло - для обжарки

Процесс приготовления

Мясо нарежьте на небольшие кусочки (кубиками), обжарьте в течение 7-8 минут, затем добавьте измельченный лук. Жарьте мясо еще около 5 минут. Щедро приправьте мясо хмели-сунели во время готовки. Не забудьте посолить!

Баклажан нарежьте на небольшие дольки, посолите и потушите на сковороде.

Часть помидоров и перцев накрошите, сложите в блендер. Добавьте к овощам зубчики чеснока и все вместе перемешайте.

Картофель нарежьте на средние кусочки, также нарежьте зелень, свежие перцы и помидоры.

Выложите готовые ингредиенты слоями. Половину томатного соуса налейте на дно горшочков, затем положите мясо, картофель, свежую зелень, свежий болгарский перец, помидоры. Сверху положите тушеные баклажаны, а затем - томатную смесь.

Закройте горшочки крышками и отправляйте в духовку. Готовьте чанахи при температуре 180°С примерно 1,5 часа.

Готовое блюдо можно украсить свежим мелко нарезанным укропом.

Чанахи готово - приятного аппетита!

Попробовав это сытное блюдо, хочется перефразировать известную фразу и сказать, чтобы горшочек все-таки варил, да побольше!

Woman.ru