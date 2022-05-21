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Аромат Грузии: готовим мясо в горшочках чанахи

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21 мая 2022 14:08

Аромат Грузии: готовим мясо в горшочках чанахи

Рецепты приготовления мяса в горшочках есть в разных кухнях, но сегодня мы отправимся в Грузию. Здесь такое блюдо получило название "чанахи", а в народе его в шутку прозвали "блюдом ленивых невест".

Все дело в простоте его приготовления - нужно лишь уложить ингредиенты в горшочки и отправить их в печь. Пока мясо доходит до готовности, хозяйка может заниматься своими делами.

В традиционном рецепте для приготовления чанахи используют баранину, но если у вас ее нет, можно использовать и говядину, и мясо птицы. Самое главное - правильно уложить ингредиенты в горшочек: мясо нужно положить на дно, чтобы оно проготовилось лучше всего, а овощи уложить сверху. Конечно, в каждой семье существуют свои нюансы приготовления чанахи - вкус блюда меняется от видов специй и мяса.

Своим рецептом с нами поделилась кулинарный блогер Снежана Убак. В своем видео она показала вариант приготовления чанахи.

Ингредиенты:

  •     говядина - 700 г
  •     лук репчатый - 2 шт.
  •     соль - по вкусу
  •     хмели-сунели - по вкусу
  •     баклажаны - 1 шт.
  •     помидоры - 5 шт.
  •     перец острый - 2 шт.
  •     болгарский перец - 2 шт.
  •     картофель - 3-4 шт.
  •     чеснок - 4 зубчика
  •     свежая зелень - по вкусу
  •     растительное масло - для обжарки

Процесс приготовления

  •     Мясо нарежьте на небольшие кусочки (кубиками), обжарьте в течение 7-8 минут, затем добавьте измельченный лук. Жарьте мясо еще около 5 минут. Щедро приправьте мясо хмели-сунели во время готовки. Не забудьте посолить!
  •     Баклажан нарежьте на небольшие дольки, посолите и потушите на сковороде.
  •     Часть помидоров и перцев накрошите, сложите в блендер. Добавьте к овощам зубчики чеснока и все вместе перемешайте.
  •     Картофель нарежьте на средние кусочки, также нарежьте зелень, свежие перцы и помидоры.
  •     Выложите готовые ингредиенты слоями. Половину томатного соуса налейте на дно горшочков, затем положите мясо, картофель, свежую зелень, свежий болгарский перец, помидоры. Сверху положите тушеные баклажаны, а затем - томатную смесь.
  •     Закройте горшочки крышками и отправляйте в духовку. Готовьте чанахи при температуре 180°С примерно 1,5 часа.
  •     Готовое блюдо можно украсить свежим мелко нарезанным укропом.
  •     Чанахи готово - приятного аппетита!

Попробовав это сытное блюдо, хочется перефразировать известную фразу и сказать, чтобы горшочек все-таки варил, да побольше!

Woman.ru


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