Пирог с индейкой и овощами

Предлагаю вашему вниманию рецепт порционных пирогов. Тесто получается очень вкусное, а внутри сочная начинка из мяса индейки и свежих овощей. Такие пироги можно приготовить и взять с собой на пикник.



Тесто

Мука пшеничная - 200 г

Кефир - 100 г

Масло растительное - 60 г

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.



Начинка

Индейка (бедро без кости и кожи) - 350 г

Баклажан - 1 шт

Кабачок - 1 шт

Помидор - 1 шт

Лук репчатый (среднего размера) - 1 шт

Соль

Базилик

Масло растительное (для смазывания овощей) - 4 ст. л.

Приправа (прованские травы) - 1 ч. л.

Перец черный



В рецепте я использую бедро индейки без кости и кожи. Мясо нарезать на маленькие кусочки. Мясо индейки перемолоть в фарш в измельчителе. Фарш обжарить с луком на сковороде до готовности, периодически мешая его лопаткой.



Приготовим тесто. В муку, предварительно просеянную, добавить соль, сахар, разрыхлитель, кефир и растительное масло, все хорошо перемешать и замесить тесто. Тесто получается мягкое, к рукам не липнет. Тесто накрыть и дать ему "отдохнуть" 15 минут. Затем разделить на четыре части, примерно по 94 гр.



Подготовим овощи. Баклажан и кабачок нарезать тонкими кружками толщиной примерно 2-3 мм. С помидора я снимаю шкурку, обдав его кипятком, ( но это по желанию), нарезаю на кусочки. Кабачок и баклажан лучше брать не толстые. На пергаменте или антипригарном коврике раскатать тонко тесто. Положить тонким слоем фарш, отступая от края примерно 2-3 см. Сверху на фарш положить овощи чередуя их. Подогнуть свободные края теста, защипывая его по кругу. Овощи смазать растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу.



На овощи посыпать приправы-сухой базилик и прованские травы. У меня маленький противень, поэтому я выпекаю по два пирога. Выпекать в духовке при температуре 180 гр.25-30 минут до золотистого цвета.

Поварёнок.ру