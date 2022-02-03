5 простых способов избавиться от плохих и пугающих снов

Страдаете от ночных кошмаров? Мы расскажем, откуда они берутся и как с ними справиться.

Кошмары снятся и детям, и взрослым, и раньше считалось, что от них страдает примерно каждый тринадцатый в возрасте от 18 лет. Однако с начала пандемии ситуация начала меняться, и количество плохих снов растет во всех возрастных группах. Тем не менее, победить кошмары можно, тем самым улучшив качество сна и взяв ситуацию под контроль.

Кошмары, особенно частые, могут лишить сна, что всегда негативно влияет на качество жизни и общее состояние здоровья. Но понимание психологического значения дурных снов может помочь предотвратить их. Каждый сон уникален и необычен, но есть несколько общих тем, которые проанализировали эксперт по сновидениям Тереза Чунг и психолог сна Кэтрин Холл, чтобы сориентировать тех, кто страдает от кошмаров.

Чунг пояснила: "Эти сны означают, что в вашей текущей бодрствующей жизни есть чувства или ситуации, которые вам трудно полностью обработать. Нельзя бояться кошмаров. Думайте о кошмарах как о форме жесткой любви". По словам эксперта, значение снов чаще всего оказывается гораздо менее драматичным, чем их содержание. "Ваш сновидящий разум использует шокирующие образы, потому что знает, что вы с большей вероятностью вспомните их и обдумаете их значение, чем повседневные сны", - отмечает Тереза.

Известно, что кошмары возникают во время сна, в его быстрой фазе. Они отличаются от эпизодов необъяснимого страха, как правило, возникающего у детей в возрасте от трех до восьми лет, когда они могут плакать или кричать, не узнавая тех, кто их утешает. Обычно такие эпизоды происходят во время пробуждения от глубокого сна, и вспомнить, что им снилось в этот момент, дети почти никогда не могут.

Самые распространенные кошмары развивают темы убийства, конца света и выпадения зубов. Разгадать их значение не так уж сложно. Сны, связанные с убийствами, могут означать, что вам навязывают неожиданные перемены. Сны об апокалипсисе означают, что ваше подсознание чувствует, что в вашей жизни все меняется, и пришло время начать все сначала. Сны о выпадающих зубах могут означать, что вы обеспокоены старением или своей внешностью, а также что у вас внутри есть невыраженный гнев. И в любом случае ночные кошмары могут указывать на то, что вы чувствуете себя эмоционально подавленным.

Как же справиться с кошмарами?

Соблюдайте режим

Ложиться спать и вставать необходимо в одно и то же время. Вы должны сделать время отхода ко сну и время пробуждения как можно более последовательным, чтобы нормализовать фон и дать организму необходимый отдых. "Постоянство, вероятно, приведет к более спокойному и стабильному сну, предотвращая вероятность вызывающего кошмары восстановления быстрого сна из-за лишения сна", - пояснила Кэтрин Холл.

Практикуйте экспрессивное письмо

Экспрессивное письмо позволяет лучше регулировать свои эмоции. Это также может помочь вырваться из бесконечного мысленного круговорота размышлений и наконец расслабиться. Считайте, что выражая свои мысли, вы избавляетесь от напряжения и негатива. "Признание своих эмоций и их запись снижает потребность вашего разума в постоянной борьбе с любыми негативными и стрессовыми мыслями", - пояснила Холл.

Применяйте практики релаксации каждый день

Техники релаксации, например, прогрессивная мышечная релаксация, могут быть невероятно полезными, помогая заснуть и снижая стресс, связанный с бессонницей. Если напрячь каждую группу мышц, а затем расслабить их, можно вызвать чувство полного расслабления тела и ума, что способствует здоровому отдыху.

Избегайте алкоголя

Алкоголь блокирует быстрый сон и вызывает общее сокращение фазы быстрого сна, также известного как сон во сне. Эксперт по сну отметила: "Когда действие алкоголя начинает сходить на нет, нередко можно увидеть действительно яркие сны или кошмары". Вместо этого позвольте своему организму полноценный отдых.

Не стесняйтесь обратиться к врачу

Когда ночные кошмары становятся слишком частым явлением, повторяясь и принося дискомфорт, консультация с профессионалом может быть лучшим решением. Важно помочь себе обнаружить и устранить основную проблему, и иногда без помощи специалиста с этой задачей не справиться.

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