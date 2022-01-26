Почему вы продолжаете выбирать не тех мужчин

Хотим мы это признавать или нет, но у каждой женщины есть тип мужчин, которые кажутся ей более привлекательными, чем другие. Именно этот выбор многое говорит о нас как о личностях. Быть может, даже больше, чем нам хотелось бы знать...

1. Нарцисс.

Отличительные черты. Он самовлюбленный, всегда находится в центре внимания, всегда говорит громче всех и старается очаровать свою "жертву". Стоит вам покорить его, и нарцисс тут же покажет свою темную сторону - вам придется постоянно восхвалять его и выслушивать его критику относительно всего.

Почему вы выбираете именно его? Вероятно, потому что вы и сами являетесь нарциссом. Да, звучит ужасно, но это правда. Нарциссов, как правило, тянет друг к другу. Стоит вам начать встречаться, как ваши отношения тут же превратятся в постоянное соперничество: кто из вас лучше, кто более красивый и кто получит больше внимания.

2. Эмоционально недоступный парень.

Отличительные черты: Он не готов к серьезным отношениям, не любит показывать свои чувства и определенно не думает о совместном будущем. Вы не можете заполучить его сердце, потому что он постоянно держит вас в неведении.

Почему вы выбираете именно его? Потому что считаете, что не заслуживаете лучшего. Женщинам, которые постоянно пытаются завоевать такого мужчину, попросту не хватает уверенности в себе, чтобы сказать следующее: "Я заслуживаю встречаться с мужчиной, который будет мною восхищаться". А затем уйти.

3. Парень, который хочет, чтобы вы его исправили.

Отличительные черты. Сейчас он недостаточно хорош для вас, но когда вы расстанетесь, он будет идеальным мужчиной. А когда вы только начинаете с ним встречаться, вам кажется, что вы основали благотворительный фонд.

Почему вы выбираете именно его? Вы чувствуете постоянную потребность починить что-нибудь. Вам хочется быть для кого-то супергероем, а также доказать, что вы хороший человек. Вероятно, в прошлом у вас были отношения, из-за которых вам становится не по себе, и сейчас вы пытаетесь искупить былые грехи.

4. Чужой мужчина.

Отличительные черты. У него уже есть девушка или, что еще хуже, жена. Вы не сможете удержать его, потому что он уже "занят". Но даже если он бросит все ради вас, вы, скорее всего, сами быстро положите конец этой интрижке, потому что перестанете быть его секретом.

Почему вы выбираете именно его? Потому что вы не уважаете себя. Если у вас хватает наглости вступить в отношения с чужим партнером, то тем самым вы показываете, что не уважаете других женщин. Вероятно, вы втайне надеетесь на то, что он бросит девушку или жену, и верите, что не заслуживаете встречаться с мужчиной, который будет только вашим.

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