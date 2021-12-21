Волосы оттенка бургунди - 10 стильных идей для окрашивания - ФОТО

Если ты любишь экспериментировать с окрашиванием, но темно-синие или ярко-красные оттенки для тебя - решение слишком радикальное, попробуй присмотреться к цвету бургунди!

Глубокий и насыщенный, оттенок бургунди стал одним из самых популярных цветов 2017 года в Instagram. Он достаточно темный для серьезных бизнес-леди, но в тоже время достаточно яркий, чтобы выгодно выделяться на фоне коллег. Блондинки, шатенки и брюнетки одинаково сильно любят его за то, что он с легкостью придает образу свежести и некой дерзости.

Универсальный оттенок бургунди может варьироваться от насыщенно-винного и терпко-вишневого до нежного малинового или приглушенно-лавандового. Поэтому подбирая "свой" оттенок, стоит обратить внимание на оттенок кожи лица и цвет глаз.

Ну а если ты все еще не решилась покрасить свои волосы в трендовый оттенок бургунди, попробуй поэкспериментировать с процедурой тонирования. Если такой цвет окажется "твоим" - можно смело отправляться к мастеру по волосам. В ином случае не стоит переживать - за счет того, что краска не стойкая, всего через пару дней ты снова увидишь свой привычный цвет волос!

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