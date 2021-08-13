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Как определить пол ребенка - 8 забавных способов

Ожидание бывает мучительным: кто же родится? УЗИ может дать ответ на этот вопрос, но не факт, что результат будет верным на все сто процентов. Мы же расскажем несколько интересных способов определения пола малыша:

1. Если ты постоянно находишься на взводе и много нервничаешь, жди девочку. 

2. В следующий раз, когда будешь проверять сердцебиение ребенка в утробе, запомни результаты. Некоторые специалисты утверждают, что более 140 ударов в минуту характерны девочкам, мальчикам - менее.

3. Если тебе постоянно хочется мороженого, велика вероятность того, что у тебя будет девочка.

4. По старому китайскому методу девушки узнают пол ребенка, подсчитывая свой возраст в момент зачатия и месяц, когда оно произошло.

5. Этот способ будет интересно опробовать с подругой. Положи перед ней ключ и попроси взять его в руки. Если возьмет его за круглую часть, будет мальчик, а если за узкую и длинную - девочка.

6. Просто опусти глаза: если живот находится высоко, жди девочку, а если ниже - мальчика.

7. В том случае, если у тебя все еще есть обручальное кольцо, привяжи к нему нитку. Если колечко крутится по кругу, то будет мальчик, влево-вправо или вперед и назад - девочка.

8. Чувствуешь себя вполне хорошо? Тошнота не беспокоит вообще или довольно редко? Тогда у тебя будет мальчик.

ivona.bigmir.net


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