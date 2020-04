Главные онлайн-концерты следующей недели - НАША ПОДБОРКА

Карантин не может помешать нам слушать живое исполнение наших любимых музыкантов. Пусть и через экран гаджетов.

Мы собрали ближайшие онлайн-концерты отечественных и зарубежных музыкантов, которые вы сможете послушать оставаясь в своих домах.

Главное Управление культуры города Баку на своей странице в Инстаграм @bakimedeniyyetidaresi под хэштегами #senetinledestekle и #evdeqal проводит концерты отечественных музыкантов.

13 апреля в 21:00 молодой ханенде Миралам Мираламов выйдет в прямой эфир из дома и порадует меломанов исполнением мугамов и народных песен.

14 апреля в 18:00 пользователи социальной сети смогут насладиться выступлением заслуженного артиста Азербайджана, известного тариста Шахрияра Иманова, который также выйдет в прямой эфир из дома.

15 апреля в 20:00 на @bakimedeniyyetidaresi пройдет прямой эфир из Турции. Будут выступать пианист Мушфиг Гулиев и вокалист Исмайыл Зейналов.

16 апреля в 20:00 прямой эфир из Вены проведут пианист Абузар Манафзаде и Карен Дангер-Манафзаде.

17 апреля в 22:00 известный кеманчист Имамйар Гасанов выйдет прямой эфир из Калифорнии.

18 апреля в 22:00 на этой же странице можно будет посмотреть концерт заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой.

Напомним, что Леди Гага в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и движением Global Citizen 18 и 19 апреля проведет виртуальный концерт, участниками которого станут всемирно известные артисты.

Концерт пройдет в формате мирового благотворительного фестиваля, получившего название "One World: Together at Home" (Весь мир: вместе дома), и будет направлен на поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Подробности концерта узнайте здесь.

Н. Гасымова