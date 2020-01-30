Как правильно использовать сухой шампунь?

Необходимое средство в арсенале каждой современной девушки, сухой шампунь готов в два счета освежить укладку, если вы не успели помыть голову утром. Как использовать его правильно - рассказываем в этом материале.

Какие сухие шампуни бывают?

Классический формат сухого шампуня - спрей. Чаще всего бренды выпускают шампунь в виде аэрозоля: это удобно, потому что вы можете брать его с собой и освежать укладку практически в любом месте. Плюс аэрозоль легко распылять на уложенные волосы. Второй по популярности формат - пудра или порошок. Такие средства нравятся не всем - многие боятся, что порошок предательски будет заметен на волосах. Можете воспользоваться следующим трюком: наносите пудру не сразу на корни, а немного вверх, чтобы она мягко упала на волосы.

Сухие шампуни выпускают также в виде пены (такой можно найти, например, у Dove) и даже сухой пасты - ее необходимо наносить на корни с помощью кончиков пальцев. Кстати, паста не только абсорбирует загрязнения, но и придает волосам текстуру.

Небольшая подсказка: если вы переживаете, что сухой шампунь оставит белые следы (хотя большинство современных средств уже этим не грешат), присмотритесь к тонирующим шампуням - бренды заботятся о брюнетках и выпускают цветные версии классических шампуней.

Как распылять шампунь в спрее?

Сухой шампунь нужно наносить аккуратно и дозированно. Разделите волосы на несколько частей и сбрызните каждую с расстояния 15-25 см. Важно держать флакон на достаточном расстоянии от корней - тогда средство не оставит белых следов.

Кстати, наносить сухой шампунь можно не только на корни, но и по всей длине - для придания текстуры и воздушного объема.

Нужно ли ждать после нанесения?

Обязательно. Главная ошибка, которую допускают многие, это приступать к укладке сразу после использования шампуня. Не хватайтесь за расческу - так шампунь не успеет сработать. Подождите несколько минут (если есть время, можно выждать все десять), чтобы средство впитало кожный себум, а затем помассируйте кожу головы кончиками пальцев и расчешите волосы. Кстати, о массаже - он придаст еще и легкий объем у корней.

Стилисты часто наносят сухие шампуни по всей длине и даже на чистые волосы - так они добиваются воздушного объема. Учтите, что в этом случае средства нужно совсем немного. А еще сухой шампунь отлично подходит для укладки: он делает волосы более текстурными, что спасает, если вы хотите избежать идеально гладких прядей и создать эффект небрежности.

Используете в укладке заколки, ободки или другие аксессуары? Распылите сухой шампунь и на них, прежде чем закреплять укладку, - так они будут меньше скользить.

Стилисты и правда обожают сухие шампуни. Они признаются, что лучше всего поддаются укладке не чистые, только что вымытые волосы, а волосы на второй день после мытья. Тем не менее, будьте осторожны - не используйте сухой шампунь слишком часто, иначе он будет накапливаться на волосах. Плюс это может привести к пересушиванию кожи головы и ломкости волос.

Glamour.ru

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