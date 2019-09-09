Программа самого популярного в Баку театрального фестиваля - КультГид Lady.Day.Az

В Баку с 10 по 20 октября пройдет третий Международный театральный фестиваль M.A.P., организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell.

Как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и ознакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет.

Жители столицы с таким нетерпением ждут фестиваль, что уже закрыта продажа билетов на 2 спектакля: "Соня" Алвиса Херманиса (Новый Рижский Театр) и "Золушка" Александра Максимычева (российский театр "Кукольный дом"). А на остальные спектакли мест уже почти не осталось. Читайте подробнее о каждом спектакле и спешите за билетами.

"Спящая красавица" Театра "Кукольный дом"

Где: Азербайджанский государственный театр кукол

Когда: 13 октября в 12:00. Цена билетов: 10-20 AZN

Российский театр представит в Баку кукольный спектакль режиссера Александра Максимычева продолжительностью 55 минут.

Смотреть его могут и взрослые, и дети старше 4 лет.

Вплоть до сегодняшнего дня эта знаменитая на весь мир история вызывала ассоциации с балетом Чайковского. Теперь же, благодаря усилиям композитора И. Рогалева, режиссера А. Максимычева и художницы Т. Мельниковой, было найдено новое жанровое решение для известной и всем любимой сказки. Баллада - самый распространенный в Средневековье жанр, стала основным выразительным инструментом, благодаря использованию вокала в сочетании с речитативом. "Спящая красавица" в интерпретации театра "Кукольный дом" - это пьеса для детей, которые считают себя уже вполне взрослыми, и для взрослых, которые понимают, что по сути они все еще остались детьми.

"Дядя Ваня" Театра Европы

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 13 октября в 20:00. Цена билетов: 30-65 AZN

Академический Малый Драматический Театр - Театр Европы (Россия) представит спектакль режиссера Льва Додина продолжительностью 3 часа. Драма для лиц старше 16 лет будет сопровождаться субтитрами на азербайджанском языке.

В одном из самых знаменитых Чеховских произведений вечная тема тоски по несбыточному раскрывается через призму повседневности и будничных жизненных явлений. Несбывшиеся надежды, бесцельный труд и загубленная жизнь - все эти темы и сегодня находят отклик во многих сердцах. Знаменитое восклицание Ивана Войницкого "Я не жил!" звучит пророчески спустя целое столетие.

"Три сумасшедшие гитары" из Испании и Великобритании

Где: Оперная студия при Бакинской музыкальной академии

Когда: 15 октября в 20:00. Цена билетов: 10-65 AZN

OLÉ! "EL GUAPO", "EL GENTLEMAN" и "EL GROTESCO" режиссера Поля Морокко - это клоунада в стиле фламенко. Длится представление полтора часа. Их цель - удивить, потрясти и заворожить вас своим музыкальным мастерством и уморительными комедийными приемами.

В постановке есть идеальное сочетание фламенко, сальсы, свинга, блюза, джаза и поп-музыки.

Трое латиноамериканских мачо поднимают комедию на новый уровень абсурда, музицируя и жонглируя гитарами, плюясь друг в дружку шариками для пинг-понга и приглашая зрителей на самый, пожалуй, безумный, шумный и увлекательный праздник, который им приходилось переживать.

"Отъезд" Театра "WHS"

Где: Азербайджанский академический национальный драматический театр

Когда: 16 октября в 20:00. Цена билетов: 15-50 AZN

Театр из Финляндии представит спектакль режиссера Калле Нио.

Физический экспериментальный театр продлится 1 час 5 минут. Его могут смотреть и взрослые, и дети старше 7 лет.

Герои - мужчина и женщина в сложных отношениях. Они стоят на сцене в полной растерянности и в окружении предметов одежды. Их мысли и чувства переданы через пластику их тел и движения тех самых предметов одежды, которые в спектакле живут своей собственной жизнью.

Спектакль "Отъезд" поставлен художником и настоящим волшебником Калле Нио. Он показывает нам героев, отдалившихся друг от друга и теперь дрейфующих в море иллюзий и образов. Спектакль наполнен таинственной атмосферой, постоянной сменой абсурдистского юмора и трагедии, как в работах знаменитых иллюзионистов XIX века. Зрителям постановка подарит уникальный эмоциональный опыт, благодаря сочетанию циркового представления, магии, танца, необычных дизайнерских костюмов и визуального искусства.

"Убежище" Компании Современного Танца "Кибуц"

Где: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

Когда: 17 октября в 20:00. Цена билетов: 20-75 AZN

Танцевальная компания "Kibbutz" (Израиль) является одним из мировых лидеров в направлении современного танца и уже прочно ассоциируется с работой художественного руководителя компании Рами Беэра, чей уникальный хореографический опыт стал визитной карточкой коллектива в Израиле и за рубежом. Благодаря высокой технической подготовке танцоров, эклектичности и динамичному характеру труппы, коллектив воплощает собой все лучшее в современной израильской хореографии и регулярно выступает на самых престижных театральных площадках и фестивалях по всему миру.

В Баку они представят постановку Рами Беэра. В своей работе "Убежище" он исследует такие понятия, как культурная идентичность, чужеродность, давление, свобода, чувство сопричастности, родина и дом. Следуя его интерпретации, эти понятия универсальны и имеют одинаковую важность для любого человека в независимости от времени и места его обитания. Потребность в месте, которое воспринималось бы как "дом" - это важнейшая часть экзистенциального опыта.

Представление продлится 55 минут. Смотреть современный танец могут люди старше 13 лет.

"Макбет" Театра "Sardegna"

Где: Азербайджанский государственный академический русский драматический театр

Когда: 18 октября в 20:00. Цена билета: 15-65 AZN

Итальянский театр представит работу режиссера Алессандро Серра. Экспериментальная драма продлится полтора часа и будет сопровождена азербайджанскими субтитрами. Смотреть его могут лица старше 16 лет.

Мрачноватые звуки бубенчиков и древних инструментов, шкуры животных и охотничьи рожки - вот колорит постановки Алессандро Серра. Спектакль наполнен магией жеста и голоса, в нем ощущается дионисийское начало, но вместе с тем поражает отточенная пластика танцоров и точность вокальных партий. На сцене хмурые маски, льются кровь и красное вино, бушуют силы природы, усмиряемые человеком. На сцене - мрачная, темная зима. Можно обнаружить еще много других аналогий, роднящих великое творение Шекспира и целую коллекцию найденных на Сардинии масок. Там, где итальянский остается языком литературным, сардинский диалект превращается в песню.

Действие разворачивается в пустом игровом пространстве, которое оживает лишь благодаря телам актеров и их дару сценического присутствия среди камней, железа, крови, военной атрибутики и останков нурагийской цивилизации. В центре всего - материя, не несущая смысла и первобытные силы, неминуемо влияющие на объект.

"MoscowBoys" Российского театра "Ателье"

Где: Азербайджанский академический национальный драматический театр

Когда: 19 октября в 20:00. Цена билетов: 10-40 AZN

Музыкальное представление Игоря Оршуляка продолжительностью в полтора часа могут смотреть и взрослые, и дети старше 6 лет.

Этот проект, родившийся в результате творческого тандема продюсера Эльшана Мамедова и режиссёра и хореографа Игоря Оршуляка, является своего рода уникальным явлением на российской сцене.

Ключевым оказалось решение уйти в сторону от популярного жанра "музыкального капустника" и трансформировать его в серьезное драматическое представление, где история рассказана посредством музыки. В спектакле сошлись все жанры от танца и пантомимы до циркового представления. Исполнители танцуют степ, совершают акробатические трюки и все это, не прекращая вживую играть на музыкальных инструментах.

"Ночной Париж" Компании "Recirquel" (Венгрия)

Где: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

Когда: 20 октября в 20:00. Цена билетов: 30-80 AZN

Шоу "Ночной Париж" представляет собой кабаре и цирк. Режиссер Бенже Ваги создал представление продолжительностью 1 час, который могут смотреть люди старше 12 лет.

Это шоу переносит зрителя в чувственную и волнующую атмосферу варьете 30-х годов прошлого века. На сцене возникает мир страсти, любви и одиночества, словно сотканный из мгновений, пойманных в объектив знаменитого венгерского фотографа Брассая, мгновений судеб ночных бабочек, уличных бродяг и тайных любовников, отвергнутых обществом. Ночная жизнь декадентского, но ослепительно прекрасного Парижа 30-х оживает благодаря великолепным цирковым артистам, танцорам и музыкантам.

Н. Гасымова

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