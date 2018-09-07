Альтернативный знак Зодиака - Индийская астрология - ФОТО

Согласно индийским постулатам, год разделен на 27 "накшатр" - половинок лунного цикла, которые символизируют разные животные. Чтобы определить, в какой накшатре родился человек, достаточно знать день и месяц его появления на свет. Об этом сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru.

АШВИНИ, ЖЕРЕБЕЦ

с 13 по 26 апреля

Вы открыты миру, чувственны и общительны, ищете успеха и всеобщего признания. Стремление к новизне - главная мотивация ваших поступков, вы любите движение, обмен мыслями, действие. Отсутствие четкой цели делает вас уязвимее.

В любви вас не приручить. Партнеру придется уважать вашу свободу, он и сам должен быть деятельным и авантюрным, то есть "безупречным", иначе вы не пойдете на сближение.

В Индии ашвини пользуются репутацией стойких "бойцов сексуального фронта". Вы всегда готовы сделать первый шаг и нередко попадаете во власть своих неукротимых желаний.

Лучшие партнеры: Кобыла (Шатаби-шак), Змей (Рохини), Змея (Мригазира), Олениха (Анурадха), Олень (Жиешта), Обезьяна-самец (Пурва Ашадха) и Мартышка (Шравана).

БХАРНИ, СЛОН

с 27 апреля по 10 мая

Амбициозный индивидуалист, вы готовы взвалить на себя самую тяжелую работу. Но при этом любите роскошь, знаете толк в еде, телесных радостях, моде, ароматах, красоте и... обольщении. В индийском зодиаке Слон, источник женской энергии, обычно символизирует сладострастие.

В любви вы собственник, поэтому хотите контролировать ситуацию. Вам нужны долгосрочные обязательства, постоянный партнер, дающий чувство уверенности, и интенсивный секс. Культивируйте в себе эту могучую энергию созидания.

В контактах с противоположным полом соперничество побуждает вас к действию. Вы на многое готовы, чтобы снискать благосклонность партнера. Однако после победы можете поте¬рять интерес к добытому трофею.

Лучшие партнеры: Слониха (Ревати), Овца (Криттика), Змей (Рохини), Змея (Мригазира), Баран (Пушиа), Буйволица (Хаста), Буйвол (Свати), Обезьяна-самец (Пурва Ашадха) и Мартышка (Шравана).

КРИТТИКА, ОВЦА

с 11 по 24 мая

Вы разрываетесь между смелостью и трусостью, созиданием и разрушением, спокойствием и вспыльчивостью, пуританством и открытым проявлением эмоций, но умеете владеть собой и справляетесь с трудными делами.

В любви ответственность вас пугает. Вы неплохой руководитель, но в личной жизни часто скрытничаете, осторожничаете или медлите. Если на горизонте появляется соперник, вы отступаете.

В сексе вы пылки и чувственны, но менее предприимчивы, чем можно было бы ожидать, а в интимной жизни иногда пассивны. Вы любите, когда вас преследуют, но не догоняют.

Лучшие партнеры: Баран (Пушиа), Слон (Бхарани), Слониха (Ревати), Бык (Уттара Фалгуни), Буйволица (Хаста), Буйвол (Свати), Мангуст (Уттара Ашад¬ха) и Корова (Уттара Бхадра).

РОХИНИ, ЗМЕЙ

с 25 мая по 7 июня

Вы чувствительны, обидчивы, переменчивы и прячете под внешним безразличием трепетное сердце. Как творческая личность и тонкий ценитель красоты, вы не можете жить "в стесненных обстоятельствах". Вам нужны роскошь и интеллектуальное общение. Иначе скука одолеет!

В любви вам требуется преданный спутник на всю жизнь. При этом вы ревнивы и можете запутаться в своих чувствах. Вы способны все принести в жертву любви, вам не прожить без частых свиданий и романтической идиллии.

Вы привлекаете внимание противоположного пола, сами преследуете объект своего желания и легко загораетесь страстью, поэтому часто попадаете в сложные ситуации или становитесь одной из вершин любовного треугольника. Даже если сексуальная связь вас устраивает, вы остаетесь неудовлетворены, что может пагубно сказаться на вашей верности.

Лучшие партнеры: Змея (Мригазира), Жеребец (Ашвини), Кобыла (Шатаби-шак), Слон (Бхарани) и Слониха (Ревати).

МРИГАЗИРИ, ЗМЕЯ

с 8 по 20 июня

Вы смелы, активны, любите приключения и рождены для того, чтобы руководить, потому что очень любите проявлять власть и демонстрировать авторитет. Заядлый спорщик, вы нуждаетесь в постоянном стимуле своих умственных способностей и новом поле для деятельности. Вы все время обороняетесь, очень чувствительны к критике, у вас изощренный, если не сказать агрессивный, ум.

В любви вам нужен партнер на всю жизнь, но еще больше - отношения, удовлетворяющие вас интеллектуально. Вашему спутнику недостаточно быть вам ровней, вы должны им восхищаться. Однако иногда вы отказываетесь от своих чувств, чтобы отношения не поглотили вас целиком.

Вы - самка, а потому неагрессивны, и в сексуальной жизни никогда не делаете первого шага. Благодаря своей чувственности вы способны загипнотизировать кого угодно, но вашу страсть оживляет лишь тот, кого вы по-настоящему желаете.

Лучшие партнеры: Змей (Рохини), Жеребец (Ашвини), Кобыла (Шатабишак), Слон (Бхарани) и Слониха (Ревати).

АРИДРА, СОБАКА

с 21 июня по 4 июля

У вас проницательный, аналитический ум. Иногда вас обвиняют в авторитарности, но вы просто идеалист - хотите достичь невозможного, осуществить все свои мечты, реализовать все устремления. Вы вызываете у людей симпатию, всегда окружены друзьями, умеете планировать свою жизнь и владеете искусством маневра... Игра во власть вас очаровывает и влечет неудержимо.

В любви вы преданны и нежны, ваши желания перерастают в страсть, а страсть... в проблемы. Вы отдаете много, иногда даже слишком. Иллюзии, жертвы, миражи и разочарования становятся вехами вашего любовного пути - безо всяких на то оснований вы можете разрушить счастливые отношения, променять синицу в руке на журавля в небе.

Вы постоянно требуете одобрения, поэтому вам необходим нежный и заботливый партнер, однако верность не входит в число ваших достоинств. К тому же вы настолько требовательны, что желаемое редко совпадает для вас с действительным. Если человек привлекает вас физически, вы тут же демонстрируете свои чувства, потому что сексуальность для вас - не табу.

Лучшие партнеры: Пес (Мула) или другая Собака.

ПУНАРВАЗУ, КОШКА

с 5 по 18 июля

Благодаря своей нежности и благожелательности вы просто созданы для того, чтобы направлять, оказывать доверие и любить, как мать любит своих детей. Вы не впутываетесь в рискованные затеи, но без четкой цели чувствуете себя неуверенно. Для вас главное - быть в окружении людей, принадлежать к группе, к клану.

Ваши чувства проверяются разумом. Вы одновременно привязчивы и держитесь на расстоянии. Вас окружают люди, которые охотно стали бы частью вашей жизни, но вы счастливы, только если любите одного-единственного человека.

Вы независимы и ненавидите, когда кто-то пытается вас контролировать. Вы не торопитесь проявлять свои сексуальные аппетиты, держитесь безразлично и ждете, пока другой сделает первый шаг. Ваш партнер должен обладать огромной проницательностью, чтобы уловить ваши тонкие намеки.

Лучшие партнеры: Кот (Ашлеша), Олениха (Анурадха), Олень (Жиешта), Обезьяна-самец (Пурва Ашадха) и Мартышка (Шравана).

ПУШИА, БАРАН

с 19 июля по 1 августа

Умный человек и творческая личность, наделенная богатым воображением, вы стремитесь как можно тщательнее исполнять свой долг по отношению к себе, своей семье и миру в целом, а потому частенько оказываетесь перегружены (едва ли не раздавлены) разного рода поручениями и ответственными заданиями. Для гармоничного развития вам необходим мир и спокойное состояние духа.

В любви вы скрытны, стыдливы, очень независимы, и, чтобы все шло хорошо, ваш партнер должен быть таким же. Вы одновременно скромны и требовательны, с трудом выражаете свои чувства. Вас нужно понимать с полуслова.

Вы сексуальны, очень активны, вам нравится преследовать своего партнера, гнать его как зверя... Постарайтесь держать себя в руках! Вы собственник по натуре, поэтому партнеру не стоит заставлять вас ревновать, иначе вы взорветесь! Поскольку в семейной жизни вас обычно надолго не хватает, нужно, чтобы постоянные отношения были приятными, спокойными, но не однообразными...

Лучшие партнеры: Овца (Криттика), Бык (Уттара Фалгуни), Буйволица (Хас¬та), Буйвол (Свати), Мангуст (Уттара Ашадха), Корова (Уттара Бхадра) и Слониха (Ревати).

АШЛЕША, КОТ

со 2 по 15 августа

Блуждая между знанием и невежеством, добром и злом, мудростью и опасностью, вы обладаете изрядным чувством юмора, почти гипнотической властью над людьми, проницательным взглядом на вещи. Вы очень активны интеллектуально, а благодаря своей способности обольщать вы легко получаете все, чего бы вы ни пожелали.

Вы независимы и не созданы для семейной жизни, в любви вам нужны свобода и восхищение. Вы любите соблазнять, а потому вокруг вас всегда много поклонников, но, возможно, кого-то одного, главного, не хватает. Вы страшный собственник... и чтобы все было гладко, ваш избранник должен быть совсем другим.

Вы боитесь слияния с партнером, интимность вас пугает. Вы чувственны, впечатлительны, иногда своенравны, в сексуальных отношениях предпочитаете делать только то, что вам нравится, иначе становитесь агрессивны. Вы эгоистичны или одиночка в душе, и если вас хотят переделать, идете своей дорогой.

Лучшие партнеры: Кошка (Пунарва-зу), Олениха (Анурадха), Олень (Жи-ешта), Обезьяна-самец (Пурва Ашадха) и Мартышка (Шравана).

МАГХА, КРЫС

с 16 по 29 августа

Вы консерватор, приверженец традиционных ценностей, иногда упрямы или даже нахальны, вам необходимо управлять, обладать властью, преуспевать и материально, и социально... Ваши мысли чаще всего направлены в сторону приобретения. При этом, какими бы ни были ваши достижения, вы можете остаться недовольны.

Любовь очень важна для вас, но это долгий поиск... Вам нужно время, чтобы найти подходящего партнера. Он должен терпеливо принимать ваши требования и спокойно относиться к вашим амбициям, так что соотношение сил в вашей паре легко предсказать.

Вы цените радости жизни, праздник, хорошую еду, красивое тело и всегда готовы к сексу! В этой области вы рано созрели, у вас невероятный аппетит, ваша ненасытность может утомить партнера, если его чувственность окажется не под стать вашей.

Лучшие партнеры: Крыса (Пурва Фалгуни) или другой Крыс.

ПУРВА ФАЛ ГУ НИ, КРЫСА

с 30 августа по 12 сентября

Вы спокойны и рациональны, способны упорно работать, чтобы создать подходящую материальную базу, ведь вам необходимы удобства, деньги, авторитет и власть. Вы крайне привязаны к домашнему очагу и своему ближайшему окружению, так что ваша главная цель - создать семейный уют.

В любви вам совершенно необходимы длительные обязательства и общие цели, которые помогут создать семью. Центральное место в вашей жизни занимают дети, из любви к ним вы готовы многим пожертвовать.

Крыса любит секс и с ранних лет ищет приключений на свою голову. Если кто-то притягивает вас, вы посылаете ему прямые сигналы, без обиняков, но подобная прямолинейность может отпугнуть. Крыса ссорится и мирится... в постели.

Лучшие партнеры: Крыс (Магха) или другая Крыса.

УЛАРА ФАЛГУНИ, БЫК

с 13 по 25 сентября

Вы великодушны, дружелюбны, щедры, иногда вам недостает четкой цели и веры в себя. Стрессы вы часто прячете за внешним спокойствием и плохо переносите резкие перемены - вам необходимо точное расписание, регулярность, поддержка.

Вы обеими ногами стоите на земле, ищете надежного партнера, стабильную семью, предпочитаете разумную любовь страсти и не исключаете возможность союза, который сделает вашу жизнь проще или удобнее. Осторожно, ваше стремление к совершенству может спровоцировать проблемы.

В сексуальном плане самое сложное - заинтересовать вас надолго... Вам нельзя сдаваться без боя, вы должны начать преследование, увидеть красную тряпку. Только в этом случае вы заинтересуетесь по-настоящему. И не только ради удовольствия: Бык плодовит и думает о продолжении рода.

Лучшие партнеры: Корова (Уттара Бхадра), Овца (Криттика), Баран (Пу¬шиа), Буйвол (Свати), Олениха (Анурадха) и Олень (Жиешта).

ХАСТА, БУЙВОЛИЦА

с 26 сентября по 9 октября

Ваше настроение часто меняется. Под внешним спокойствием и рациональностью скрывается внутренняя пустота - вы постоянно чувствуете вакуум внутри и не можете с этим смириться. Вы ответственны и жаждете преуспеть, используете любой шанс и помощь нужных людей.

Вы одновременно эгоистичны и великодушны, уязвимы и доверчивы, ваши любовные связи множатся день ото дня, отличаются разнообразием и нестабильностью. В эмоциональном плане вы совсем не уверены в себе, и вам сложно найти партнера, который мог бы вас ободрить. Вступив в союз, вы любите, пока не разочаруетесь или пока вас не бросят.

Чувственный любитель плотских удовольствий, вы обожаете заниматься любовью. Половой акт - неотъемлемая часть вашего жизненного равновесия. Вы способны на многое, чтобы удовлетворить любимого человека, но вам нужна независимость. Вы суровы, а в интимной жизни иногда становитесь даже жестокой или агрессивной.

Лучшие партнеры: Буйвол (Свати), Слон (Бхарани), Слониха (Ревати), Овца (Криттика), Баран (Пушиа), Бык (Уттара Фалгуни) и Корова (Уттара Бхадра).

ЧИТРА, ТИГРИЦА

с 10 по 22 октября

Вы амбициозны, великодушны и креативны, лицом к лицу встречаете противника и не показываете ему своих слабых сторон. У вас сильный характер, но вы легко выходите из себя. Вы общительны и эксцентричны, любите моду, праздники, роскошь, красоту, азарт, ищете острых ощущений.

Страстная, обаятельная и харизматичная личность, вы рано заинтересовались любовными приключениями, но никогда не отдаетесь им целиком. У вас слишком мало времени на партнера: социальная жизнь поглотила вас без остатка, и даже дети для вас не на первом месте.

У Тигрицы отменный сексуальный аппетит, не в ее привычках соглашаться на компромисс. Принуждению она предпочтет одиночество. Вы собственник и защитник, но любите соперничество и готовы за себя постоять.

Лучшие партнеры: Тигр (Вишакха) или другая Тигрица.

СВАТИ, БУЙВОЛ

с 23 октября по 5 ноября

Буйвол сочетает невероятную амбициозность с крайним идеализмом. Ваша цель - богатство и успех. Вы хотите оставить свой след в истории, быть лучше всех. Буйвол любит игру во власть, далекие планы и маневры, но в глубине души чист, как агнец, хотя об этом мало кто догадывается.

Ваша любовь далека от эфемерности. Вы требовательны и стремитесь к совершенству... что иногда приводит к страданиям. Чтобы решиться на длительные отношения, вам нужен серьезный, надежный партнер, которого вы вознесете на пьедестал.

Вы невероятно чувственны, любите секс, до начала отношений умеете скрыть эту сторону вашей натуры и демонстрируете ее только в момент интимной близости. вы способны дождаться удобного случая, чтобы действовать, секс - это мощный импульс, но не самоцель.

Лучшие партнеры: Буйволица (Хаста), Слон (Бхарни), Слониха (Ревати), Овца (Криттика), Баран (Пушиа), Бык (Уттара Фалгуни) и Корова (Уттара Бхадра).

ВИШАКХА, ТИГР

с 6 по 18 ноября

Вы чутки и внимательны к людям, открыты всему новому, честолюбивы и общительны, вам нравится компания друзей и приятелей, которые дают вам советы. Вы страстно любите загадки природы, привязаны к материальной стороне жизни, но, добившись успеха, тут же охладеваете к прежнему роду деятельности.

В любви вы проявляете себя двойственно: вступая в серьезные отношения, вы не исключаете возможности новой связи. Вы никогда не удовлетворены, иногда непостоянны или неверны... Бурная жизнь толкает вас к смене партнеров. Эта тенденция постепенно исчезает с возрастом.

Сильный Тигр загоняет свою жертву и ищет партнера, способного полностью удовлетворить его сексуальные аппетиты, чтобы не пойти искать счастья на стороне. Иногда он может обуздать себя или избрать безбрачие.

Лучшие партнеры: Тигрица (Читра) или другой Тигр.

АНУРАДХА, ОЛЕНИХА

с 19 ноября по 1 декабря

Вы одновременно добры и жестоки, жизнерадостны и депрессивны. Ваша жизнь - бесконечный поиск совершенства - соткана из взлетов и падений. Вы разрываетесь между духовным и материальным, способны противостоять трудностям, но при этом можете не совладать с нагрузкой, от которой никогда не отказываетесь.

В любви Олениха идеалистка. Вы ищете абсолюта и, влюбившись, отказываетесь от всего остального. Осторожно, вам нельзя думать ни о прошлом, ни о будущем. Извлекайте максимум из настоящего.

Вы получаете удовольствие от сексуальных контактов, только когда чувствуете себя любимой. Просто секса вам недостаточно. Вы можете регулярно менять партнеров в поисках идеала, не решаясь остановиться на ком-то одном.

Лучшие партнеры: Олень (Жиешта), Бык (Уттара Фалгуни), Жеребец (Аш-вини), Кошка (Пунарвазу), Кот (Ашле-ша), Кобыла (Шатабишак) и Корова (Уттара Бхадра).

ЖИЕШТА, ОЛЕНЬ

со 2 по 14 декабря

У вас блестящий ум, вы честолюбивы и жаждете власти, вам хочется иметь то, чего нет у других. Вы всегда доводите до конца начатое дело, привязаны к материальным ценностями, но должны бороться с вещизмом, чтобы обрести духовность, к которой в глубине души стремитесь.

В любви ваши чувства бьют через край. Вы эгоистичны и ревнивы, но сложные отношения притягивают вас как магнит. Впрочем, вам трудно завязать длительные отношения, и вы с легкостью переходите от безумной влюбленности к полному равнодушию. Вам надо, чтобы партнер был привлекателен не только (и не столько) физически, но и интеллектуально.

Вы не на шутку озабочены сексом, любите разнообразие и не экономите на чувствах, что может перерасти в настоящее исступление. В интимных связях остерегайтесь скрытой в вас разрушительной силы.

Лучшие партнеры: Оленуха (Анурад-ха), Крыс (Магха), Овца (Криттика), Жеребец (Ашвини), Кошка (Пунарва-зу) и Кот (Ашлеша), Бык (Уттара Фалгуни), Кобыла (Шатабишак) и Корова (Уттара Бхадра).

МУЛА, ПЕС

с 15 по 27 декабря

Вы отважны, любите приключения, фонтанируете идеями, способны повести за собой людей и адаптироваться к неожиданным изменениям, которыми полна ваша жизнь. Вы стремитесь все почувствовать и понять, имеете явную склонность к жертвенности. Даже будучи человеком обеспеченным, вы живете просто, если не сказать аскетично.

В любви вы идеалист, который и жаждет приключений, и боится их. Партнеру придется приспосабливаться к вам, а не наоборот. Вы с трудом идете на уступки.

Пес страстен и активен, он - существо чувственное, с большим запасом сексуальности, и быстро берет след того или той, кого любит. И все же в области секса вы часто проявляете тревогу, даже подозрительность. Сексуальность мешает вам, может быть, вы ее боитесь?

Лучшие партнеры: Собака (Аридра), Обезьяна-самец (Пурва Ашадха) и Тигрица (Читра).

ПУРВА АШАДХА, ОБЕЗЬЯНА-САМЕЦ

с 28 декабря по 10 января

Вы одновременно решительны и капризны, дисциплинированны и неуловимы, способны кардинально менять не только свое мнение, но и саму личность. У вас богатый творческий потенциал и множество талантов, ваша сложная личность находится в постоянном развитии, что может ввести в заблуждение тех, кто вас окружает...

Вы настойчивы в желаниях, но часто меняете свое мнение. Вам необходимы разносторонние и разнообразные ощущения. Эта потребность в переменах не должна оставаться тайной для партнера, которому предстоит вам во всем соответствовать.

Вдохновенный(ая) и изобретательный любовник(ца), вы никогда не прочь оказаться в постели, легко сходитесь с противоположным полом, но редко соглашаетесь на длительные отношения. Клянясь в верности, вы сами в это верите и храните ее... до следующего раза.

Лучшие партнеры: Мартышка (Шра-вана), Слониха (Ревати), Пес (Мула), Жеребец (Ашвини), Слон (Бхарани), Кошка (Пунарвазу), Кот (Ашлеша) и Кобыла (Шатабишак).

УТТАРА АШАДХА, МАНГУСТ

с 11 по 23 января

Вы честолюбивый и умный одиночка, ненавидите ложь, обман и подкуп. Идеалист до мозга костей, вы не готовы принять реальность такой, какая она есть. Вам трудно уживаться с другими, а подчас - и с самим собой.

В индусском зодиаке только мангусту нет пары. Может быть, вам действительно никто не нужен? В любом случае партнеру придется считаться с вашей независимостью, высокими духовными запросами, желанием побыть в одиночестве. Традиционные отношения вам не подходят.

Деятельный, быстрый, неутомимый и веселый Мангуст всегда живет по своим собственным правилам. Он высокодуховное животное с очень сложными потребностями в любви. Часто его мысли концентрируются на отвлеченных от секса материях. Отношений со Змеями лучше, естественно, избегать.

Лучшие партнеры: Корова (Уттара Бхадра), Овца (Криттика), Баран (Пу-шиа), Обезьяна-самец (Пурва Ашад-ха), Мартышка (Шравана) и Мангуст.

ШРАВАНА, МАРТЫШКА

с 24 января по 5 февраля

Язвительная, умная, иногда даже гениальная Мартышка видит истину сквозь завесу иллюзий, постигает молчание универсума и всегда откликается на зов о помощи. Объединяясь в ассоциации, коммуны, движения, вы защищаете права людей, помогаете им в беде.

Под внешней холодностью скрывается чувствительная и сентиментальная душа, но вы хорошо маскируетесь и с трудом выражаете свои глубинные чувства. Вы скорее независимы, поэтому партнеру придется распознать вашу нежную душу и правильно истолковать ваше молчание, потребность в одиночестве и покое.

В интимной жизни вы очаровательны и проказливы, но не принимаете секс всерьез и избегаете страстных или драматических отношений. Для вас это лишь забава. Вы предпочтете сменить партнера, если он(а) не сделает вас счастливее.

Лучшие партнеры: Обезьяна-самец (Пурва Ашадха), Корова (Уттара Бхадра), Жеребец (Ашвини), Слоны (Бхарани и Ревати) и Коты (Пунарвазу и Ашлеша).

ДХАНИШТА, ЛЬВИЦА

с 6 по 18 февраля

Вы ослепительны и харизматичны, одинаково состоятельны как в материальном, так и в духовном плане, сильны словом и делом, красноречивы и внимательны к собеседнику. Вы считаете свое существование оправданным, когда помогаете другим. Истинный альтруист, вы ощущаете в себе пустоту, которую необходимо заполнить.

Притягивая к себе, вы всегда сохраняете дистанцию, платите взаимностью, если партнер вам верен, и играете с ним в равноправие. От вас многое готовы стерпеть, вы многого требуете, но не пренебрегаете взятыми на себя обязательствами.

В сексе вы обладаете львиным аппетитом и открыто демонстрируете свое желание. Вы любите заниматься любовью и спокойно принимаете свою сексуальность. В ваших чувствах есть цельность, но вы не стремитесь к обладанию, вам нужен щедрый партнер.

Лучшие партнеры: Лев (Пурва Бхадра) или другая Львица.

ШАТАБИШАК, КОБЫЛА

с 19 февраля по 3 марта

Вы скрытны, иногда чрезмерно, и строго следуете своим принципам. Вам часто не хватает веры в свои силы, иногда вы разочаровываетесь в своих достижениях, потому что сами себе чините препятствия. Вы нервничаете, беспокоитесь, ищете ответы на вопросы. При этом вы специалист по невозможному и способны прыгнуть выше головы.

В любви ваши принципы противоречивы. Вам нужна классика с налетом оригинальности, необходимо постоянство, но волнующее и возбуждающее. Чтобы угодить близким людям, вы готовы играть не свойственную вам роль.

У вас высокие потребности в сексуальной сфере, но вы не всегда открыто о них говорите, что может привести к недоразумениям. Разгоряченная и нетерпеливая Кобылка кажется мягкой и нежной. Однако вы не всегда доверяете партнеру, а потому и не добиваетесь полного удовлетворения.

Лучшие партнеры: Жеребец (Ашвини), Змеи (Рохини и Мригазира), Олениха (Анурадха), Олень (Жиешта), Обезьяна-самец (Пурва Ашадха) и Мартышка (Шравана).

ПУРВА БХАДРА, ЛЕВ

с 4 по 16 марта

Вы доброжелательны и готовы помогать другим до полного изнеможения. Страстный борец, воюющий с предрассудками и угнетением, вы не жалеете ни времени, ни денег на общее дело. При этом вы неважный управленец и слишком беззаботно относитесь к собственным финансам. Вы смотрите на партнера глазами, полными любви, не думая об опасности разочарования. Терпеливый и преданный человек, вы вкладываете много эмоций и энергии в любовные, дружеские и семейные отношения. Лев кажется зависимым, но на самом деле он очень самостоятелен.

В сексуальном плане вы сильная личность. Вы щедры и благородны, но по отношению к противоположному полу иногда ведете себя вызывающе - слишком уж уверены в своем успехе. В близких отношениях вы готовы прикладывать усилия, чтобы угодить даже самому требовательными партнеру.

Лучшие партнеры: Львица (Дханишта) или другой Лев.

УТТАРА БХАДРА, КОРОВА

с 17 по 30 марта

Вам не надо объяснять, что такое терпимость и сочувствие. Вы очень мудры. Вам свойственны фатализм и несколько отстраненный взгляд на жизнь. В юности из-за своего идеализма и самоотречения вы, вероятно, сталкивались с трудностями. Корова - кормилица для всех без исключения.

В любви вы одновременно чувствительны и мечтательны, ищете идеальных отношений, но можете жить и в одиночестве. Вы привязчивы, чувствительны, духовные ценности для вас важнее, чем страсти, поэтому иногда вы готовы ограничить себя в любви ради богатой духовной жизни.

Секс? Конечно, но не только. Вы чувственны, ощущаете необходимость любить и быть любимыми, жаждете нежности, но вполне можете обойтись без секса как такового. Не слишком много, не слишком мало - вот ваш идеал.

Лучшие партнеры: Бык (Уттара Фал-гуни), Баран (Пушиа), Буйволица (Хас¬та), Буйвол (Свати), Олениха (Анурадха) и Олень (Жиешта).

РЕВАТИ, СЛОНИХА

с 31 марта по 12 апреля

Доброжелательная, терпеливая, спокойная и внимательная Слониха - само великодушие. Ее внутренняя красота и чистота души отдаляют ее от других. Готовая на самопожертвование, она не уверена в себе, довольствуется вторыми ролями или растворяется в своих близких.

В любви вам нужен партнер, который поймет, насколько вам необходимо ободрение, и поддержит ваше стремление к духовной жизни. Отношений, основанных лишь на сексе, вам недостаточно. Осторожно, не потеряйте себя в служении другому, другим, человечеству.

Вам нужен романтизм, отношения, основанные на доверии, нормальная сексуальная жизнь. Однако разговоры о сексе и телесных проявлениях вгоняют вас в краску, возможно, потому, что они слишком далеки от ваших чистых помыслов. Не поддавайтесь обаянию не слишком чутких и эгоистичных партнеров.

Лучшие партнеры: Слон (Бхарани), Овца (Криттика), Змеи (Рохини и Мригазира), Баран (Пушиа), Буйволица (Хаста), Буйвол (Свати), Обезьяна-самец (Пурва Ашадха) и Мартышка (Шравана).