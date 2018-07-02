Меткие цитаты про каждый знак Зодиака - ФОТО

Меткие высказывания о знаках Зодиака существовали всегда, т.к. есть общие черты характеров, которые наблюдались за тем или иным человеком, родившимся под одним созвездием. Посмотри, может быть, ты увидишь там свои сокровенные тайны?

Овен

Овны не эгоисты - они просто умеют жить для себя. Не высокомерные - просто не считают нужным улыбаться всем. Не дерзкие - просто не лезут за словом в карман. Не ревнивые - просто привыкли быть единственными.

Говорят, что самые упрямые люди - это Тельцы, Козероги и Скорпионы. Да ну, - вы когда-нибудь пробовали переспорить Овна?

Женщина-Овен - это книга, написанная для мужчины. Если не понял, значит не для тебя написана!

Овна нужно обнимать, когда он не улыбается, целовать, когда тупит, и кормить, когда истерит.

Удивительно, как Овны ещё все не вымерли со своим безграничным доверием к людям и излишней честностью.

Очень многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А Овны считают, что нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.

Доверие Овна - как нервные клетки: практически не восстанавливается.

Прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам...

Никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь...

Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Телец

Рай для Тельцов - это любое место на Земле, где нет будильников, понедельников и начальников.

Мужчины считают, что женщинам нужны крутые парни с деньгами... Но 90% Тельцов выбрали бы медведя из мультика про Машу.

В женщинах-Тельцах удивительным образом могут сочетаться та, без которой жить нельзя, и та с которой жить невозможно...

Если Тельцы хотят шоколад, то они идут и едят шоколад. Потому что, если они съедят вместо него фрукты, овощи, салатик, рыбку и т. д. , то потом они все равно СЪЕДЯТ ШОКОЛАД.

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все. Ты идеальный мужик.

Счастье для Тельца - это много путешествовать, вкусно есть и спать с любимым человеком...

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете

Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

Близнецы

Близнецы очень любят всех, кто хорошо к ним относится. Даже если Близнецы не часто с вами разговаривают не думайте, что они вас не ценят.

Близнецы не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Они орешек, который не всем по зубам!

Девиз Близнецов: если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно!

Знаете чего хотят Близнецы? Они хотят, чтобы подул летний, тёплый, перехватывающий дыхание ветер перемен, и сдул нахрен из их жизни всё лишнее.

Если Близнецы решат сделать кого-то счастливым, то человека уже ничто не спасёт!

Вам никогда не удастся узнать, что у Близнецов на душе, если они сами того не захотят. Но если они вам доверились, знайте, - вы для них один из самых близких друзей!

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели...

Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться.

Женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой.

Женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

Раки

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их.

Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился.

Если у вас спросят, что вы хотите больше - Рака или миллион евро, ответьте: Рака... Потому что вам денег всё равно не дадут, а с Раком уютно...

Иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

У Раков отличная память, поэтому когда Раки говорят "не помню" - они просто не хотят об этом говорить.

Лучше всего на свете Раки умеют жить в семье. Они в это вкладывают всю душу... И вообще, похоже на то, что семью придумали Раки!

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова.

Семья сохраняется до тех пор, пока этого хотят именно Раки. Вот сколько времени они смогут вытерпеть, вытянуть, выдюжить, - столько времени и просуществует семья. Лопается брак тогда, когда лопается их терпение.

Одна из самых главных проблем Раков - это то, что они очень сильно привязываются к людям...

Когда терпению Раков наступает предел, тогда начинается полнейший беспредел.

Лев

Объятия - это, наверное, одна из самых страстных форм проявления любви для Львов, потому что вы ощущаете себя в безопасности и близко к человеку. Такое чувство, что все печали ушли, и это одно из самых потрясающих чувств в мире.

Многих женщин заботит вопрос: "Как удержать мужчину?" Но женщины-Львы знают, что если хочешь быть действительно счастливой - не стоит жить с мужчиной, которого нужно удерживать.

Удивительно, как мало времени требуется Львам для перехода от стадии "как же я волнуюсь и переживаю" до "ой, да иди оно все лесом".

Для кого-то Львы - СОЛНЫШКО, для кого-то - Солнечный УДАР! А кому-то вообще НЕ СВЕТИТ...

Лев никогда не бывает один... К нему постоянно приходят : то вдохновение, то аппетит, то лень, то пипец!

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали.

Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент - хрясь! - и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами...

Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал.

Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

Дева

Дева - это не соотношение веса и роста, - это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе.

Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать".

Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Когда Дева что-то спрашивает - лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ.

Мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование.

Цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку.

Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд.

Лучшее окончание спора с Девой - притвориться мёртвым.

Сообразительные и дотошные Девы умеют оказывать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. И с успехом этим пользуются.

Чтобы сохранить отношения Девам стоит в любви своё врождённое упрямство использовать в ограниченных количествах.

Весы

У всех Весов есть две жизни: одну видят все те, кто их окружает, другой живут они одни.

Весам очень хотелось бы хотя бы иногда нажимать кнопку "НЕ ДУМАТЬ" и просто наслаждаться жизнью...То, что Весы говорят, и то, что они чувствуют часто разные вещи.

Весам стоит учиться не прятаться от своих проблем, а выбирать какое-то решение и сразу делать то, что решено.

Весам нужны искренние и красивые чувства... Ведь Весы те еще романтики: им важно, чтобы все было красиво...

Весы удивительные люди: способны найти в любом человеке что-то хорошее...

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам.

Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, - они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники...

Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их - собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, - и только потом действовать согласно вашим решениям.

Скорпион

Скорпионы - это те люди, которым крайне необходимо найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности.

Примерно 98% проблем Скорпионов были бы решены, если бы они успокоились и перестали слишком углублённо думать об этих проблемах.

Силой своего характера Скорпионы обязаны тем, кто вместо того, чтобы протянуть им руку, когда они начинали падать, ещё и ставили подножку.

В каждом Скорпионе живут два человека: один спокойный и молчаливый, а второй появляется, когда обижают первого... И эта встреча для обидчиков из очень неприятных.

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли : злопамятность Скорпионов неистребима...

Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств.

Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, - лучше научиться задавать прямые вопросы.

Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, - они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Похоже, что Скорпионы любят трудные жизненные ситуации, потому что в их натуре стремиться кого-то спасать, выбираться из сложной ситуации и вообще превращать свою жизнь из серой в яркую и красочную, наполненную эмоциями и движением.

Именно о Скорпионах можно сказать, что они те еще "черные кошки": если дорогу перейдут - никакое "тьфу-тьфу" не поможет.

Стрелец

99% Стрельцов были рождены для того, чтобы основным смыслом их существования так или иначе стала дорога.

Иногда дружба просто заканчивается. Без предательства, без ссор и без причин - просто вы становитесь разными и каждый идёт своим путём. С годами круг друзей становится всё уже. Но те, кто остаются, для Стрельца уже не просто друзья, а родные люди.

При знакомстве со Стрельцом желательно - и обязательно, если Стрелец становится вашим близким человеком - выяснить, что именно для этого Стрельца на самом деле является справедливостью. И никогда не задевать эту справедливость, - себе дороже, поверьте. Стрельцы любят руками. Им нужно вас трогать, гладить, щупать, тыкать пальцем в бок или щекотать. Не трогает - не любит.

Если Стрельца с друзьями-подружками (тоже Стрельцами или Овнами, или Скорпионами) собрать вместе и напоить, то их можно отправлять на войну в качестве психологического оружия, чтобы противник потерял ориентацию во времени и пространстве - и боеспособность.

Стрельцы-женщины многому полезному для современной жизни научились у мужчин: вышибать клин клином, уходить от ответа, не перезванивать, выбирать лучшее и получать удовольствие, - однако, их за это часто упрекают все те же мужчины...

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда.

Очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать - только на себя.

Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, - когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Стрельцы не боятся ни в чем признаться. Они боятся, что их признания будут неправильно поняты, потому что чаще всего так и случается.

Козерог

Козероги знают, что всему своё время. Есть события, ход которых никто не может изменить; есть судьба, благодаря которой они рано или поздно найдут своё место в жизни.

Истинные Козероги никогда не будут улыбаться людям, которые им неприятны. Но они будут вести себя вежливо по отношению ко всем - их воспитание не позволит дойти до хамства.

К слову сказать - оскорбить Козерога у незнакомого или не важного для него человека не получится: Козерогов не могут всерьез задеть люди, которыми они не дорожат.

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок ("ну и что, что мне не 9 лет, - я тоже хочу попрыгать на батуте!"

Козероги любят странных людей.

Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста".

Если хотите нравиться Козерогу, то будьте искренними, не юморите то и дело и не витийствуйте словами: просто, ясно и разумно сказанное доходит до Козерога быстрее всего и нравится ему больше всего.

Знаете, почему Козерогов иногда называют странными и себе на уме? Потому что они стремятся жить так, как хотят они, а не так, как привычно многим.

Если среди ваших близких людей есть Козерог, то никакие враги и проблемы вам не страшны.

Козерог не боится ни времени, ни расстояния, ни трудностей... Ведь именно они помогают Козерогу осознать свою силу, стать собой и уважать себя как личность.

Водолей

Иногда люди думают, что имеют какую-то особенную власть над Водолеями. Это не так.

Больше всего люди обижаются на Водолеев за то, что те не могут и не хотят соответствовать их личным ожиданиям.

Если Водолей ведёт себя, как ребёнок, значит он счастлив.

Истинному Водолею свойственна какая-то... инопланетная интеллигентность.

Водолеи не удивляются чьим-то странностям... Они и свои-то не всегда объяснить могут.

Реальность женщин-Водолеев такова, что не столько важно наличие мужчины рядом, сколько отсутствие идиота, который тянет из тебя все жизненные силы.

Водолеи, когда рушатся все их планы улыбаются, выглядят отлично и знают, что если не получилось так, как им сейчас было нужно, значит позже будет ещё лучше!

Для Водолеев очень часто всё решает послевкусие. Во всём. Всё зависит от того, что почувствуешь после. После общения, после поцелуя, после ссоры, после кофе, после взгляда. Это "после" во многом является определяющим.

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать - это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго...

Когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Рыбы

У Рыб отличная память и они никогда не забывают хорошего отношения к себе. Плохое можно простить и выкинуть. А хорошее будет греть душу и через года. Рыбы никогда не забудут того, кто был с ними в трудные минуты.

Хорошо, что мысли Рыб никто не может читать, а то образ стеснительных и застенчивых людей полетел бы к чертям.

В тихом омуте черти водятся - это о Рыбах.

Рыбы не боятся чувствовать, они боятся утонуть в чувствах.

Если будет надо выбирать, то скорее всего вместо светских и красиво говорящих Рыбы выберут хозяйственных и молча делающих.

Для Рыб один человек действительно может стать целым миром.

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения.

Именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?..

"Вдруг" - это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... - и снова все как обычно...

Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно - добьются обязательно.

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