Отец невесты не выполнил ее просьбу и испортил всю свадьбу

Невеста пожаловалась, что отец не выполнил одну ее просьбу и в результате испортил всю свадьбу. Историю девушки, рассказанную на одном из популярных форумов, опубликовало издание Mirror.

По словам девушки, она попросила отца не приводить на свадьбу его новую жену Джен, с которой тот изменял ее матери, когда она была подростком. Именно неверность мужчины, как утверждает автор поста, стала причиной развода родителей. "Я не ненавижу Джен, но и не люблю ее. Она так и не извинилась за причиненную боль и склонна говорить о моем детстве так, будто она всегда была его частью", - возмутилась она.

Девушка объяснила отцу, что не хочет видеть на празднике разлучницу. Однако в день торжества Джен не только была на свадьбе, но и надела кремовое платье, близкое по цвету к белому наряду невесты. Отец отказывался уводить Джен, но девушка заставила ее уйти. "Отец дулся весь остаток вечера. Если кто-то просит не приводить любовника на свадьбу, может, не приводи любовника на свадьбу", - завершила свой пост она.