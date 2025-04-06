6 апреля 2025

6 апреля 2025 18:35

Названы помогающие выглядеть моложе фрукты

Дыни, апельсины и другие фрукты с высоким содержанием воды помогают выглядеть и чувствовать себя моложе, уверен терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан. Его мнение приводит Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главной ошибкой в уходе за собой Хан назвал недостаток воды. По его словам обезвоживание сразу отражается на внешности: кожа становится сухой, а морщины - более заметными. Также врач указал, что нехватка жидкости плохо влияет на здоровье суставов, пищеварение и уровень энергии, необходимый, чтобы чувствовать себя молодым. "Поэтому пейте много воды и ешьте фрукты, такие как дыня и апельсины. Они помогут поддерживать водный баланс", - считает терапевт.

Специалист также предупредил, что кожа теряет эластичность и быстрее стареет из-за продолжительного воздействия смартфонов, телевизоров и компьютеров. Он пояснил, что все эти гаджеты излучают синий свет, который разрушает коллаген, поддерживающий молодость кожи.

Хан добавил, что внешности также вредит сидячий образ жизни. По его словам, без движения кровь застаивается, кожа приобретает сероватый оттенок, а тело становится дряблым из-за потери мышц.


Просмотров: 170

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 606
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 3 287
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 5 192
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 3 587
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 3 221
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 2 845
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 2 936
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 3 332
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 3 403
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 2022 12:44

  • 3 104
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО