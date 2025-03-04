Врач развеяла миф о правильном питании и раке

Рак - сложное заболевание, и его лечение должно основываться на медицинских подходах, таких как химиотерапия, радиотерапия и хирургическое вмешательство.

Может ли правильный рацион снизить риск рецидива или способствовать выздоровлению? Об этом aif.ru рассказала доцент кафедры онкологии и гематологии ФНМО РУДН им. Патриса Лулумбы, врач-радиотерапевт, кандидат медицинских наук Марина Кукош, передает Day.Az.

- Вылечить рак правильное питание не может. Но оно может облегчить течение заболевания. Известно, например, что потребность в белке у онкопациентов в два раза выше, чем у здорового человека. Например, пациенту весом в 70 кг, требуется 105 г белка в день (столько содержится, например, в половине курицы). При этом аппетит у них как правило падает из-за многообразного воздействия опухоли на организм, в том числе через выделение биологически активных веществ, а также противоопухолевого лечения и хронического стресса. Поддержать организм, который борется с раком, может нутритивная поддержка - употребление продуктов с высоким содержанием белка, которую назначают еще на этапе предреабилитации. Она помогает укрепить организм и подготовиться к сложному лечению.