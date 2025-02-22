26 февраля 2025

22 февраля 2025 16:33

Поздний завтрак связали с высоким риском депрессии

Ученые из Первой клинической больницы Сианьского университета Цзяотун установили, что у людей, завтракающих позже девяти утра, симптомы депрессии возникают на 28% чаще. Результаты работы опубликованы в The Journal Of Affective Disorders (JAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи в течение 11 лет анализировали пищевые привычки и почти 24 тыс. взрослых добровольцев и отслеживали изменения в состоянии их здоровья. Ученые фиксировали, регулярно ли испытуемые завтракали по утрам, а также то, на какое какое время приходился первый прием пищи.

Оказалось, что у мужчин и женщин, которые завтракали позже девяти утра, плохое настроение и проблемы с психическим здоровьем появлялись почти на треть чаще, чем у тех, кто первый прием пищи заканчивался до 8:00. Также было установлено, что полный отказ от завтрака также оказывает такое же пагубное влияние на психологическое состояние и эмоциональный фон.

Ученые предположили, что откладывание завтрака или его отсутствие может стать причиной проблем со сном, снижения физической подвижности или ослабления жизненной мотивации.


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