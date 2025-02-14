14 февраля 2025

14 февраля 2025 17:00

Диетолог раскрыла способ есть картошку и не толстеть

Картофель - один из самых популярных и универсальных продуктов. Однако многие уверены, что этот овощ нельзя есть при похудении. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Ольги Рединой, действительно ли картофель мешает сбросить вес, передает Day.Az.

По ее словам, картофель является источником углеводов и имеет высокий гликемический индекс, поэтому способствует повышению уровня сахара в крови, но калорийность его невысока. Важно учитывать, как приготовлен этот овощ.

- Углеводы способствуют отложению жировых клеток, если их употребление превышает энергетические затраты. Однако важно учитывать, какой именно картофель ест человек и каким образом блюдо приготовлено. Например, если запечь или сварить картофель в кожуре без масла, то он будет не так вреден для фигуры, как жареная картошка или чипсы, в которых высокое содержание жиров и соли, - рассказала диетолог.

Эксперт отметила, что картофель также является источником клетчатки, которая оказывает положительное влияние на пищеварение и снижает аппетит, потому что способствует длительному чувству сытости. Поэтому если картофель правильно включать в свой рацион во время похудения, он не нанесет вреда фигуре.

- При правильном употреблении в пищу картофель не будет мешать похудению, если учитывать общую калорийность рациона и верное соотношение продуктов. Картофель во время похудения нужно есть в сочетании с белками, например с нежирным мясом, и добавлять полезные жиры, такие как оливковое масло. Это поможет обеспечить сбалансированное питание и худеть без вреда для здоровья, - сообщила Редина.

Специалист подчеркнула, что картофель негативно влияет на процесс похудения только в том случае, если его едят слишком много или он неправильно приготовлен.

- Важно помнить, что залог успешного похудения - это не исключение из рациона определенных продуктов, а соблюдение баланса и контроль за калорийностью рациона. Если человек любит картофель и хочет съесть его в небольшом количестве, то в этом нет ничего опасного для фигуры. А жесткое исключение определенных, особенно любимых продуктов может привести к срыву и способствовать развитию расстройства пищевого поведения, - объяснила собеседница "ВМ".


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